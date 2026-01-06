NEET UG 2026: NTA ने रजिस्ट्रेशन से पहले आधार और कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करने का दिया आदेश, रद्द हो सकता है फॉर्म

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा सभी छात्रों को जानकारी दी कि वे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले अपने जरूरी दस्तावेजों, विशेषकर आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें।

NTA ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके दस्तावेजों में दी गई जानकारी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी में कोई भी गलती पाई जाती है, तो रजिस्ट्रेशन को वहीं रद्द कर दिया जाएगा।

NEET UG 2026 की आधिकारिक अधिसूचना - यहां क्लिक करें

NTA की एडवाइजरी में क्या खास है?

NTA द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी की गई इस एडवाइजरी का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाना और बाद में होने वाले फॉर्म को रिजेक्शन से बचना है।

1. आधार कार्ड अपडेट

छात्रों को रजिस्ट्रेशन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड में ये निम्नलिखित जानकारी बिल्कुल सही और फोटो अपडेट होनी चाहिए।