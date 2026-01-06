JEE Main 2026 City Intimation Slip
NEET UG 2026: NTA ने रजिस्ट्रेशन से पहले आधार और कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करने का दिया आदेश, रद्द हो सकता है फॉर्म

Akshara Verma
By Akshara Verma
Jan 6, 2026, 12:16 IST

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से NEET UG 2026 एग्जाम के लिए आज, यानी 5 जनवरी 2026 को एडवाइजरी जारी की गई है। नोटिस में छात्रों के लिए अपडेटेड आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट का निर्देश जारी किया गया है।

NEET UG 2026: Advisory Issued for Updation of Aadaar Card
मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा सभी छात्रों को जानकारी दी कि वे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले अपने जरूरी दस्तावेजों, विशेषकर आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें।

NTA ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके दस्तावेजों में दी गई जानकारी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी में कोई भी गलती पाई जाती है, तो रजिस्ट्रेशन को वहीं रद्द कर दिया जाएगा। 

NEET UG 2026 की आधिकारिक अधिसूचना - यहां क्लिक करें

NTA की एडवाइजरी में क्या खास है?

NTA द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी की गई इस एडवाइजरी का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाना और बाद में होने वाले फॉर्म को रिजेक्शन से बचना है।

1. आधार कार्ड अपडेट 

छात्रों को रजिस्ट्रेशन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड में ये निम्नलिखित जानकारी बिल्कुल सही और फोटो अपडेट होनी चाहिए। 

  • नाम
  • जन्म तिथि (DOB)
  • लिंग 
  • फोटो और बायोमेट्रिक: आपकी लेटेस्ट फोटो और फिंगरप्रिंट अपडेटेड होने चाहिए।
  • पता 

2. कैटेगरी सर्टिफिकेट

जो छात्र कैटेगरी (EWS/SC/ST/OBC-NCL) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके पास संबंधित कैटेगरी के ओरिजिनल और अपडेटेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर फॉर्म भरने से आपकी कैटेगरी सामान्य (General) मानी जाएगी। साथ ही, फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है।

3. UDID कार्ड 

PwD कैटेगरी के छात्रों के पास एक ओरिजिनल और रिन्यू कराया हुआ UDID कार्ड होना भी जरूरी है। 

NEET UG 2026: इंपोर्टेंट डेट्स

NEET UG 2026 के एग्जाम से जुड़ी एडवाइजरी और डेट्स की इंपोर्टेंट डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट  डेट्स और डिटेल्स 
नोटिफिकेशन जारी होने की डेट जनवरी 2026 के अंत तक
रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट फरवरी 2026
एग्जाम मोड ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड)
परीक्षा की एक्सपेक्टेड डेट 3 मई 2026
एग्जाम का टाइम दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:20 बजे तक

फॉर्म भरने से पहले रखें ध्यान

  1. ईमेल और मोबाइल: छात्र खुद का एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें।
  2. सर्टिफिकेट की वैधता: OBC-NCL और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुसार होने चाहिए।
  3. सिग्नेचर और फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्टकार्ड साइज फोटो तैयार रखें (सफेद बैकग्राउंड के साथ)।
Akshara Verma
Akshara Verma

