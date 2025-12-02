Rajasthan JET UG 2025: राजस्थान की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, यहां से पाएं jetskrau2025.com Direct Link

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर द्वारा आयोजित राजस्थान JET UG 2025 की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है,जिन्होंने राज्य के कृषि और संबद्ध विज्ञान में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था।

छात्रों के लिए मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर उपलब्ध है, जहां छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं। छात्र अलॉटेड सीट को स्वीकार करने और अलॉटेड सीट की फीस का भुगतान करने की लास्ट डेट 7 दिसंबर, 2025 है।

मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

छात्र प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट को देखने और डाउनलोड करने के लिए हमारे बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें मेरिट लिस्ट को डाउनलोड।