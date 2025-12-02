SSC GD Vacancy 2026 OUT!
Rajasthan JET UG 2025: राजस्थान की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, यहां से पाएं jetskrau2025.com Direct Link

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 2, 2025, 16:53 IST

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ने राजस्थान JET 2025 UG काउंसलिंग की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर जारी कर दी हैं। साथ ही, छात्रों के लिए 7 दिसंबर लास्ट डेट है।

Rajasthan JET UG 2025 Provisional Allotment List
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर द्वारा आयोजित राजस्थान JET UG 2025 की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है,जिन्होंने राज्य के कृषि और संबद्ध विज्ञान में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था।

छात्रों के लिए मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर उपलब्ध है, जहां छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं। छात्र अलॉटेड सीट को स्वीकार करने और अलॉटेड सीट की फीस का भुगतान करने की लास्ट डेट 7 दिसंबर, 2025 है। 

मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

छात्र प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट को देखने और डाउनलोड करने के लिए हमारे बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें मेरिट लिस्ट को डाउनलोड। 

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर जाएं।
  2. "कैंडिडेट लॉगिन" सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना यूजरनेम और पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड फील करें।
  4. लॉगिन करने के बाद, 'Rajasthan JET UG 1st Admission List' या 'First Provisional List' लिंक पर क्लिक करें।
  5. अपनी सीट अलॉटमेंट की जानकारी देखकर इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

राजस्थान JET 2025 UG काउंसलिंग महत्वपूर्ण डेट्स 

सीट अलॉटमेंट के बाद छात्रों को आगे की प्रक्रिया समय-सीमा के अनुसार पूरी करनी होगी। सीट को एक्सेप्ट करने और फीस जमा करने की समय-सीमा का ध्यान रखना काफी जरूरी है।

इवेंट  इंपोर्टेंट डेट्स 
पहली लिस्ट स्वीकार करने और फीस भुगतान की लास्ट डेट  7 दिसंबर, 2025
दूसरी प्रोविजनल लिस्ट जारी होने की डेट  10 दिसंबर, 2025
