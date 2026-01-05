UP Board Exam 2026: कक्षा 10वीं और 12वीं प्री-बोर्ड एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें डेटशीट

UPMSP Pre-Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की प्री-बोर्ड एग्जाम की डेट्स का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में ये एग्जाम व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी। UPMSP 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्री-बोर्ड एग्जाम में उपस्थित होना होगा।

UPMSP बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, प्री-बोर्ड एग्जाम 8 जनवरी 2026 से शुरू होकर 21 जनवरी 2026 तक चलेंगी।

UP Board Pre-Board Exam 2026: यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स

छात्र यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सभी लेटेस्ट डेट्स की जानकारी के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देखें।