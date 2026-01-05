JEE Main 2026 City Intimation Slip
UP Board Exam 2026: कक्षा 10वीं और 12वीं प्री-बोर्ड एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें डेटशीट

Jan 5, 2026, 15:49 IST

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12 की प्री-बोर्ड एग्जाम डेट्स जारी कर दी हैं। छात्र यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

UMPSP Releases Pre-Board Exam Dates for Class 10th, 12th
UPMSP Pre-Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की प्री-बोर्ड एग्जाम की डेट्स का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में ये एग्जाम व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी। UPMSP 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्री-बोर्ड एग्जाम में उपस्थित होना होगा।

UPMSP बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, प्री-बोर्ड एग्जाम 8 जनवरी 2026 से शुरू होकर 21 जनवरी 2026 तक चलेंगी।

UP Board Pre-Board Exam 2026: यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स 

छात्र यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सभी लेटेस्ट डेट्स की जानकारी के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट  इंपोर्टेंट डेट्स 
प्री-बोर्ड लिखित एग्जाम  08 जनवरी से 21 जनवरी 2026
प्रैक्टिकल एग्जाम -1  24 जनवरी से 01 फरवरी 2026
प्रैक्टिकल एग्जाम - 2 02 फरवरी से 09 फरवरी 2026
बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 18 फरवरी 2026

कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्जाम शेड्यूल

प्री-बोर्ड एग्जाम का संचालन स्थानीय विद्यालय स्तर पर किया जाता है, लेकिन बोर्ड के निर्देशों के अनुसार इनका सामान्य शेड्यूल इस प्रकार रहने की संभावना है। 

कक्षा 10वीं (हाईस्कूल)

  • प्रथम सप्ताह (8-14 जन.): हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों की परीक्षाएं।

  • द्वितीय सप्ताह (15-21 जन.): अंग्रेजी, चित्रकला, संस्कृत और अन्य वैकल्पिक विषयों का आयोजन।

कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट)

  • लिखित परीक्षा (8-21 जून.): आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के सभी अनिवार्य और ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं।

  • प्रैक्टिकल परीक्षाएं: 12वीं के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड के साथ-साथ मुख्य प्रैक्टिकल की तैयारी भी इसी दौरान पूरी की जाएगी।

एग्जाम के लिए जरूरी निर्देश

  • प्री-बोर्ड एग्जाम 8 से 21 जनवरी, 2026 तक आयोजित होने वाली हैं। खबरों के अनुसार, स्कूलों को प्री-बोर्ड एग्जाम में 100% छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 
  • ये एग्जाम मुख्य बोर्ड एग्जाम के समान अनुशासन के साथ आयोजित की जाएंगी।
  • उत्तर पुस्तिकाओं का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए और विस्तृत प्रतिक्रिया सत्र आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें छात्रों को उनकी त्रुटियों के बारे में सूचित किया जाए।
  • प्री-बोर्ड एग्जाम के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

