XAT 2026: की रिस्पॉन्स शीट xatonline.in पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोर

XLRI जमशेदपुर ने Xavier Aptitude Test (XAT) 2026 की ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जारी कर दी है। 4 जनवरी 2026 को हुए इस मैनेजमेंट प्रवेश एग्जाम में शामिल हुए छात्र अपनी-अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं।

यह रिस्पॉन्स शीट छात्रों को उनके द्वारा मार्क किए गए आंसरों को देखने और स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद करेगी। सभी छात्र XAT आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन कर सकते हैं।

XAT 2026 रिस्पांस शीट - यहां क्लिक करें

XAT 2026 Response Sheet: XAT 2026 के एग्जाम की इंपोर्टेंट डिटेल्स

XAT 2026 की रिस्पॉन्स शीट एग्जाम के ठीक दो दिन बाद जारी की गई है। छात्र नीचे दी गई टेबल से इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में जान सकते हैं।