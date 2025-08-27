Schools Holiday on 27th August

45 Teachers Across India to Receive National Teachers' Awards 2025; Full Details Here

The Ministry of Education has announced that 45 teachers from across the country have been chosen for the National Teachers' Awards 2025. These awards, which honor educators for their outstanding work and commitment, will be presented on September 5, which is celebrated as Teachers' Day. The selected teachers come from 27 states, 7 union territories, and 6 national-level organizations and were chosen through a transparent, three-stage selection process.

45 Teachers Across India to Receive National Teachers Awards 2025

The Ministry of Education has chosen 45 teachers from across India for the National Teachers' Awards 2025. The awards will be presented on September 5, to celebrate Teachers' Day.

The winners this year come from 27 states, 7 union territories, and 6 national-level organizations. Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, and Gujarat each have two awardees, giving them the highest representation among the states.

The Department of School Education and Literacy stated that the teachers were chosen through a transparent, three-stage online process at the district, state, and national levels. Of the 45 teachers selected, 24 are male and 21 are female.

The National Teachers' Awards honor excellent educators who have improved school education and inspired students through their dedication and hard work. Each year on Teachers' Day, the Ministry of Education holds a national event to celebrate the award winners. For 2025, online nominations were open from June 23 to July 20.

List of 45 Teachers Selected for the 2025 National Teachers' Awards

This list features the 45 exceptional educators chosen for the prestigious National Teachers' Awards for 2025.

S. No

Name

State / UT / Organization

School Name

1

MADABATHULA THIRUMALA SRIDEVI

ANDHRA PRADESH

PANDIT NEHRU MPL HS 17WARD

2

KANDHAN KUMARESAN

ANDAMAN & NICOBAR

Govt. Model Senior Secondary School Aberdeen

3

NANG EKTHANI MOUNGLANG

ARUNACHAL PRADESH

Govt. Sec. School Pachin

4

DEBAJIT GHOSH

ASSAM

Namsang TE Model School

5

SONIA VIKAS KAPOOR

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (DAE)

ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOL NO.2

6

KUMARI NIDHI

BIHAR

PRIMARY SCHOOL SUHAGI

7

DILIP KUMAR

BIHAR

LALIT NARAYAN LAXMI NARAYAN PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL

8

REVATHY PARAMESWARAN

CBSE

P S SENIOR SECONDARY SCHOOL

9

PARVEEN KUMARI

CHANDIGARH

Government Girls Model Senior Secondary School

10

DR PRAGYA SINGH

CHHATTISGARH

GOVT MIDDLE SCHOOL HANODA DURG

11

MS. MADHURIMA ACHARYA

CISCE

Delhi Public School Newtown

12

BHAVINIBEN DINESHBHAI DESAI

DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU

GUPS Bhensroad

13

AWADHESH KUMAR JHA

DELHI

SARVODAYA CO-ED VIDYALAYA SECTOR-8 ROHINI

14

VILAS RAMNATH SATARKAR

GOA

Dr.K.B. Hedgewar High School Cujira Bambolim Goa

15

HIRENKUMAR HASMUKHBHAI SHARMA

GUJARAT

PRIMARY SCHOOL VAVDI

16

HITESH KUMAR PRAVINCHANDRA BHUNDIYA

GUJARAT

Shri Swaminarayan Gurukul Vidyalaya

17

SUNITA

HARYANA

PM SHRI GGSSS SONEPAT MURTHAL ADDA (3490)

18

SHASHI PAUL

HIMACHAL PRADESH

Govt. Model Centre Primary School Shamror

19

KULDEEP GUPTA

JAMMU & KASHMIR

GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL JINDRAH

20

SHWETA SHARMA

JHARKHAND

Govt M.S. Vivekanand

21

MADHUSUDAN K S

KARNATAKA

GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL HINAKAL

22

TARUN KUMAR DASH

KENDRIYA VIDYALAYA SANGHATHAN

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KORAPUT

23

KISHORKUMAR M S

KERALA

GOVERNMENT VOCATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL KALLARA

24

IBRAHIM.S

LAKSHADWEEP

GOVT.JUNIOR BASIC SCHOOL MOOLA ANDROTH

25

BHERULAL OSARA

MADHYA PRADESH

Govt.EPES M.S.KHERIYA SUSNER

26

SHEELA PATEL

MADHYA PRADESH

PS DEVRAN TAPRIYA PATHARIYA DAMOH

27

DR SHAIKH MOHAMMAD WAQUIODDIN SHAIKH HAMIDODDIN

MAHARASHTRA

ZILLA PARISHAD HIGHSCHOOL ARDHAPUR

28

DR.SANDIPAN GURUNATH JAGDALE

MAHARASHTRA

Dayanand college of Arts Latur

29

KOIJAM MACHASANA

MANIPUR

Ghari Upper Primary School

30

DR. HEIPOR UNI BANG

MEGHALAYA

K.B MEMORIAL SECONDARY SCHOOL WAPUNG

31

PELENO PETENILHU

NAGALAND

JOHN GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL VISWEMA

32

SANTOSH KUMAR CHAURASIA

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SALORA DIST KORBA

33

BASANTA KUMAR RANA

ODISHA

GOVT NUPS KONDEL

34

V REX ALIAS RADHAKRISHNAN

PUDUCHERRY

Thillaiyadi Valliammai Government High School

35

NARINDER SINGH

PUNJAB

GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL JANDIALI

36

NEELAM YADAV

RAJASTHAN

GGSSS Tapukada

37

DR PRAMOD KUMAR

SAINIK SCHOOL (MoD)

Sainik School Nalanda

38

KARMA TEMPO ETHENPA

SIKKIM

PM SHRI MANGAN SSS

39

VIJAYALAKSHMI V

TAMILNADU

Bharathiyar Centinery government girls higher secondary school

40

MARAM PAVITHRA

TELANGANA

ZPHS Penpahad

41

BIDISHA MAJUMDER

TRIPURA

Hariananda English Medium H.S School

42

MADHURIMA TIWARI

UTTAR PRADESH

P M SHRI COMPOSITE VIDYALAYA RANI KARNAWATI

43

RAM LAL SINGH YADAV

UTTAR PRADESH

U P S BADAWAPUR

44

MANJUBALA

UTTARAKHAND

GPS Chyurani

45

TANUSREE DAS

WEST BENGAL

Kuchlachati Primary School

