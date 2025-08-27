45 Teachers Across India to Receive National Teachers' Awards 2025; Full Details Here

The Ministry of Education has chosen 45 teachers from across India for the National Teachers' Awards 2025. The awards will be presented on September 5, to celebrate Teachers' Day.
The winners this year come from 27 states, 7 union territories, and 6 national-level organizations. Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, and Gujarat each have two awardees, giving them the highest representation among the states.
The Department of School Education and Literacy stated that the teachers were chosen through a transparent, three-stage online process at the district, state, and national levels. Of the 45 teachers selected, 24 are male and 21 are female.
The National Teachers' Awards honor excellent educators who have improved school education and inspired students through their dedication and hard work. Each year on Teachers' Day, the Ministry of Education holds a national event to celebrate the award winners. For 2025, online nominations were open from June 23 to July 20.
List of 45 Teachers Selected for the 2025 National Teachers' Awards
This list features the 45 exceptional educators chosen for the prestigious National Teachers' Awards for 2025.
|
S. No
|
Name
|
State / UT / Organization
|
School Name
|
1
|
MADABATHULA THIRUMALA SRIDEVI
|
ANDHRA PRADESH
|
PANDIT NEHRU MPL HS 17WARD
|
2
|
KANDHAN KUMARESAN
|
ANDAMAN & NICOBAR
|
Govt. Model Senior Secondary School Aberdeen
|
3
|
NANG EKTHANI MOUNGLANG
|
ARUNACHAL PRADESH
|
Govt. Sec. School Pachin
|
4
|
DEBAJIT GHOSH
|
ASSAM
|
Namsang TE Model School
|
5
|
SONIA VIKAS KAPOOR
|
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (DAE)
|
ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOL NO.2
|
6
|
KUMARI NIDHI
|
BIHAR
|
PRIMARY SCHOOL SUHAGI
|
7
|
DILIP KUMAR
|
BIHAR
|
LALIT NARAYAN LAXMI NARAYAN PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL
|
8
|
REVATHY PARAMESWARAN
|
CBSE
|
P S SENIOR SECONDARY SCHOOL
|
9
|
PARVEEN KUMARI
|
CHANDIGARH
|
Government Girls Model Senior Secondary School
|
10
|
DR PRAGYA SINGH
|
CHHATTISGARH
|
GOVT MIDDLE SCHOOL HANODA DURG
|
11
|
MS. MADHURIMA ACHARYA
|
CISCE
|
Delhi Public School Newtown
|
12
|
BHAVINIBEN DINESHBHAI DESAI
|
DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
|
GUPS Bhensroad
|
13
|
AWADHESH KUMAR JHA
|
DELHI
|
SARVODAYA CO-ED VIDYALAYA SECTOR-8 ROHINI
|
14
|
VILAS RAMNATH SATARKAR
|
GOA
|
Dr.K.B. Hedgewar High School Cujira Bambolim Goa
|
15
|
HIRENKUMAR HASMUKHBHAI SHARMA
|
GUJARAT
|
PRIMARY SCHOOL VAVDI
|
16
|
HITESH KUMAR PRAVINCHANDRA BHUNDIYA
|
GUJARAT
|
Shri Swaminarayan Gurukul Vidyalaya
|
17
|
SUNITA
|
HARYANA
|
PM SHRI GGSSS SONEPAT MURTHAL ADDA (3490)
|
18
|
SHASHI PAUL
|
HIMACHAL PRADESH
|
Govt. Model Centre Primary School Shamror
|
19
|
KULDEEP GUPTA
|
JAMMU & KASHMIR
|
GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL JINDRAH
|
20
|
SHWETA SHARMA
|
JHARKHAND
|
Govt M.S. Vivekanand
|
21
|
MADHUSUDAN K S
|
KARNATAKA
|
GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL HINAKAL
|
22
|
TARUN KUMAR DASH
|
KENDRIYA VIDYALAYA SANGHATHAN
|
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KORAPUT
|
23
|
KISHORKUMAR M S
|
KERALA
|
GOVERNMENT VOCATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL KALLARA
|
24
|
IBRAHIM.S
|
LAKSHADWEEP
|
GOVT.JUNIOR BASIC SCHOOL MOOLA ANDROTH
|
25
|
BHERULAL OSARA
|
MADHYA PRADESH
|
Govt.EPES M.S.KHERIYA SUSNER
|
26
|
SHEELA PATEL
|
MADHYA PRADESH
|
PS DEVRAN TAPRIYA PATHARIYA DAMOH
|
27
|
DR SHAIKH MOHAMMAD WAQUIODDIN SHAIKH HAMIDODDIN
|
MAHARASHTRA
|
ZILLA PARISHAD HIGHSCHOOL ARDHAPUR
|
28
|
DR.SANDIPAN GURUNATH JAGDALE
|
MAHARASHTRA
|
Dayanand college of Arts Latur
|
29
|
KOIJAM MACHASANA
|
MANIPUR
|
Ghari Upper Primary School
|
30
|
DR. HEIPOR UNI BANG
|
MEGHALAYA
|
K.B MEMORIAL SECONDARY SCHOOL WAPUNG
|
31
|
PELENO PETENILHU
|
NAGALAND
|
JOHN GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL VISWEMA
|
32
|
SANTOSH KUMAR CHAURASIA
|
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
|
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SALORA DIST KORBA
|
33
|
BASANTA KUMAR RANA
|
ODISHA
|
GOVT NUPS KONDEL
|
34
|
V REX ALIAS RADHAKRISHNAN
|
PUDUCHERRY
|
Thillaiyadi Valliammai Government High School
|
35
|
NARINDER SINGH
|
PUNJAB
|
GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL JANDIALI
|
36
|
NEELAM YADAV
|
RAJASTHAN
|
GGSSS Tapukada
|
37
|
DR PRAMOD KUMAR
|
SAINIK SCHOOL (MoD)
|
Sainik School Nalanda
|
38
|
KARMA TEMPO ETHENPA
|
SIKKIM
|
PM SHRI MANGAN SSS
|
39
|
VIJAYALAKSHMI V
|
TAMILNADU
|
Bharathiyar Centinery government girls higher secondary school
|
40
|
MARAM PAVITHRA
|
TELANGANA
|
ZPHS Penpahad
|
41
|
BIDISHA MAJUMDER
|
TRIPURA
|
Hariananda English Medium H.S School
|
42
|
MADHURIMA TIWARI
|
UTTAR PRADESH
|
P M SHRI COMPOSITE VIDYALAYA RANI KARNAWATI
|
43
|
RAM LAL SINGH YADAV
|
UTTAR PRADESH
|
U P S BADAWAPUR
|
44
|
MANJUBALA
|
UTTARAKHAND
|
GPS Chyurani
|
45
|
TANUSREE DAS
|
WEST BENGAL
|
Kuchlachati Primary School
