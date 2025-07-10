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CUET Participating Universities 2025: List of CUET-UG Participating Universities and Colleges for Different Courses, Check State-wise Details

Discover a comprehensive list of over 200 colleges and universities participating in CUET-UG 2025. Access state-wise details to help you identify institutions that offer your preferred courses through the Common University Entrance Test for Undergraduates.

Himani Chopra
By Himani Chopra
Jul 10, 2025, 19:35 IST
CUET UG Participating Universities 2025
CUET UG Participating Universities 2025

CUET UG Participating Universities 2025: The CUET UG result 2025 has been released by the National Testing Agency (NTA), opening up admission to undergraduate programs at more than 200 participating Indian colleges and universities. The CUET results are available online at the official website : exams.nta.ac.in. for download, enabling candidates to view their subject-specific score. 

The NTA conducted the CUET UG 2025 in multiple phases due to the high volume of candidates. If you're applying to any of the over 250 participating universities (including 45 central, 37 state, 133 private, 32 deemed, and 3 other institutions), remember to complete each university's specific counselling application form.

List of CUET Colleges for 2025: Participating Universities

Applicants can view the complete list of colleges, universities, and other institutions taking part in CUET UG 2024 below:

State
University
Amarkantak
Andhra Pradesh
  • Central Tribal University of Andhra Pradesh
  • Central University of Andhra Pradesh
  • SRM University
  • Maulana Azad National Urdu University
  • The National Sanskrit University
Arunachal Pradesh
Assam
  • Cotton University
  • Bhattadev University
  • Nowgong College
Bengaluru
  • B.R. Ambedkar School of Economics University
Bihar
  • Mahatma Gandhi Central University
  • Central University of South Bihar
Chattisgarh
  • Ramchandra Chandravansi University
  • Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Delhi
  • Netaji Subhas University of Technology
  • Jamia Hamdard
Gujarat
  • Karnavati University
  • Gujarat Vidyapith
  • Central University of Gujarat
  • ITM Vocational University
Haryana
  • BML Munjal University, Gurugram
  • Apeejay Stya University
  • G D Goenka University
  • Central University of Haryana
  • IILM University
  • Geeta University, Panipat
  • K.R. Mangalam University
  • Jagan Nath University, Bahadurgarh
  • Lingaya’s Vidyapeeth
  • K.R. Mangalam University
  • Maharishi Markandeshwar
  • Manav Rachna University, Faridabad
  • Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Faridabad
  • Om Sterling Global University
  • MVN University
  • SRM University
  • SGT University
  • World University of Design
  • Sushant University
Himachal Pradesh
  • Bhagwant University
  • Bahra University
  • Jaypee University of Information Technology, Solan
  • Central University of Himachal Pradesh
  • Shoolini University
  • Jaypee University of Information Technology, Solan
Hyderabad
  • English and Foreign Languages University
Indore
  • Devi Ahilya Vishvavidyalaya
Jaipur
  • Nirwan University
Jammu
  • Government College For Women, Parade Ground
  • Baba Ghulam Shah Badshah University
Jammu and Kashmir
  • Central University of Kashmir
  • Central University of Jammu
  • Cluster University of Srinagar
  • Cluster University of Jammu
  • Islamic University of Science and Technology
  • Government Degree College
  • University of Jammu
Jharkhand
  • Arka Jain University
  • AISECT University
  • Capital University
  • Binod Bihari Mahto Koyalanchal University
  • Central University of Jharkhand
  • Capital University
  • Dr. Shyama Prasad Mukherjee University
  • Jharkhand Rai University
  • Jamshedpur Women’s University
  • Nilamber Pitamber University
  • Jharkhand Raksha Shakti University, Ranchi
  • Ranchi University
  • Nilamber Pitamber University
  • Sai Nath University
  • Sido Kanhu Murmu University, Dumka
  • Sarala Birla University
  • Srinath University
  • Vinoba Bhave University
  • Usha Martin University
  • YBN University
Karnataka
  • Central University of Karnataka
  • Alliance University
  • Chanakya University
  • Chhatrapati Shivaji Maharaj University
  • Gandhi Institute of Technology And Management
  • Dr. B.R. Ambedkar School Of Economics University
  • Jain (Deemed-to-be University)
  • Presidency University
  • KL University
  • Yenepoya University
  • Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana
Kerala
  • Chinmaya Vishwavidyapeeth
  • Central University of Kerala
Kolkata
  • Institute, Belur Main Campus
  • Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research
Madhya Pradesh
  • Barkatullah University, Bhopal
  • AKS University, Satna
  • IES University
  • Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya
  • ITM University Gwalior
  • Lakshmibai National University of Physical Education
  • Mangalayatan University, Jabalpur
  • Lal Bahadur Shastri University
  • Mansarovar Global University
  • RKDF University
  • Vikram University, Ujjain
Maharashtra
  • ITM Skills University
  • Datta Meghe Institute Of Higher Education And Research
  • NICMAR University, Pune
  • Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
  • SVKM’s Mithibai College of Arts, Chauhan Institute Of Science Amrutben Jivanlal College of Commerce and Economics
  • Somaiya Vidyavihar University
  • Tata Institute Of Social Sciences
  • SVKM’s Narsee Monjee College of Commerce and Economics
  • Tilak Maharashtra Vidyapeeth
Manipur
  • The Indira Gandhi National Tribal University
  • Manipur University
Multiple Campuses
  • Amity University
New Delhi
  • Delhi Technological University
  • Delhi Skill and Entrepreneurship University
  • Dr. B. R. Ambedkar University
  • Indian Council of Agricultural Research
  • GGS IP University
  • Indira Gandhi Delhi Technical University for Women
  • Jawaharlal Nehru University
  • Jamia Millia Islamia
  • Radha Govind University
  • K K Modi University
  • Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
  • The Central Sanskrit University
  • Surajmal University
  • Tribhuvan College of Environment and Development Sciences
  • University of Delhi
Odisha
  • Central University of Odisha
  • ASBM University, Bhubaneswar
Puducherry
  • Pondicherry University
Punjab
  • Chitkara University
  • Bharatiya Engineering Science and Technology Innovation University
  • Guru Kashi University
  • Dav University Jalandhar
  • Lovely Professional University
Rajasthan
  • Apex University
  • Central Sanskrit University
  • Career Point University, Kota
  • Madhav University
  • Jagan Nath University, Jaipur
  • Manipal University
  • Mody University
  • Mewar University
  • NIIT University, Neemrana
  • Nirwan University
  • RNB Global University, Bikaner
  • Opjs University
  • Sangam University, Bhilwara
  • RNB Global University, Bikaner
  • Sardar Patel University of Police
  • Shyam University
  • Shri Kushal Das University, Hanumangarh
  • Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
  • Vivekananda Global University, Jaipur
  • University of Technology
Sikkim
  • Sikkim Professional University
  • ICFAI University
Srinagar
  • Islamia College of Science and Commerce
Tamil Nadu
  • Central University of Tamil Nadu
  • Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Edu. For Women
  • Gandhigram Rural Institute
  • Joy University
  • Hindustan Institute of Technology and Science
  • Noorul Islam Centre For Higher Education
  • Kalasalingam Academy of Research And Education
  • Shri Venkateshwara University
  • Vinayaka Mission's Research Foundation, Salem
Telangana
  • University of Hyderabad
  • Footwear Design & Development Institute, GoI
Uttar Pradesh
  • Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
  • Aligarh Muslim University
  • Dayalbagh Educational Institute, Agra
  • Banaras Hindu University
  • Galgotias University
  • Dr. A.P.J Abdul Kalam Technical University
  • Harcourt Butler Technical University
  • GLA University
  • IIMT University, Meerut
  • Hi-Tech Institute of Engineering & Technology
  • Indian Institute of Tourism and Travel Management
  • Indian Culinary Institute in collaboration with Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak
  • Jaypee Institute of Information Technology
  • Invertis University, Bareilly
  • M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly
  • Khwaja Moinuddin Chishti Language University
  • Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University
  • Madan Mohan Malviya University
  • Noida International University
  • Nehru Gram Bharati
  • Sanskriti University
  • Rama University
  • Sharda University
  • School of Management Sciences
  • Shri Ramswaroop Memorial University
  • Shobhit Institute of Engineering and Technology
  • Swami Vivekanand Subharti University
  • United University
  • Teerthanker Mahaveer University
  • University of Allahabad
Uttarakhand
  • Graphic Era Hill University, Haldwani
  • Graphic Era Hill University, Dehradun
  • Graphic Era Hill University, Bhimtala
  • Gurukula Kangri, Haridwar
  • Graphic Era University, Dehradun
  • Quantum University
  • IMS Unison University
  • UPES
  • University of Engineering and Technology, Roorkee
  • Uttaranchal University
Vadodara
  • Parul University
West Bengal
  • Visva-Bharati University
The course is offered at Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak in partnership with Indian Institute of Tourism & Travel Management.
  • IITTM Noida
  • IITTM Gwalior
  • IITTM Nellore
  • IITTM Bhubaneswar
  • IITTM NIWS Goa

CUET Participating Universities 2025: Top 10 CUET Colleges

CUET Participating Universities 2025: Top 10 CUET Universities

CUET UG Participating Universities 2025: Top 5 Key Points

Following are the top 5 Key Points, a candidate must remember:

  • Several CUET 2024 participating universities provide a broad range of undergraduate programs in different subjects.
  • The official CUET website usually provides the eligibility requirements and syllabus, so potential applicants easily understand them.
  • During the application process, candidates must choose three universities that are participating in CUET 2024. For example, before applying, candidates who want to go for agricultural courses should review the list of agriculture universities on the CUET list.
  • While completing the application form, it is crucial that you choose the proper CUET university from the list of CUET colleges, as changes to your selection will not be permitted.
  • Interested candidates may obtain comprehensive details regarding courses, admissions, and guidelines by visiting the official CUET website or their particular university portals.

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