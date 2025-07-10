|
State
|
University
|
Amarkantak
|
|
Andhra Pradesh
|
- Central Tribal University of Andhra Pradesh
- Central University of Andhra Pradesh
- SRM University
- Maulana Azad National Urdu University
- The National Sanskrit University
|
Arunachal Pradesh
|
|
Assam
|
- Cotton University
- Bhattadev University
- Nowgong College
|
Bengaluru
|
- B.R. Ambedkar School of Economics University
|
Bihar
|
- Mahatma Gandhi Central University
- Central University of South Bihar
|
Chattisgarh
|
- Ramchandra Chandravansi University
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
|
Delhi
|
- Netaji Subhas University of Technology
- Jamia Hamdard
|
Gujarat
|
- Karnavati University
- Gujarat Vidyapith
- Central University of Gujarat
- ITM Vocational University
|
Haryana
|
- BML Munjal University, Gurugram
- Apeejay Stya University
- G D Goenka University
- Central University of Haryana
- IILM University
- Geeta University, Panipat
- K.R. Mangalam University
- Jagan Nath University, Bahadurgarh
- Lingaya’s Vidyapeeth
- K.R. Mangalam University
- Maharishi Markandeshwar
- Manav Rachna University, Faridabad
- Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Faridabad
- Om Sterling Global University
- MVN University
- SRM University
- SGT University
- World University of Design
- Sushant University
|
Himachal Pradesh
|
- Bhagwant University
- Bahra University
- Jaypee University of Information Technology, Solan
- Central University of Himachal Pradesh
- Shoolini University
- Jaypee University of Information Technology, Solan
|
Hyderabad
|
- English and Foreign Languages University
|
Indore
|
- Devi Ahilya Vishvavidyalaya
|
Jaipur
|
|
Jammu
|
- Government College For Women, Parade Ground
- Baba Ghulam Shah Badshah University
|
Jammu and Kashmir
|
- Central University of Kashmir
- Central University of Jammu
- Cluster University of Srinagar
- Cluster University of Jammu
- Islamic University of Science and Technology
- Government Degree College
- University of Jammu
|
Jharkhand
|
- Arka Jain University
- AISECT University
- Capital University
- Binod Bihari Mahto Koyalanchal University
- Central University of Jharkhand
- Capital University
- Dr. Shyama Prasad Mukherjee University
- Jharkhand Rai University
- Jamshedpur Women’s University
- Nilamber Pitamber University
- Jharkhand Raksha Shakti University, Ranchi
- Ranchi University
- Nilamber Pitamber University
- Sai Nath University
- Sido Kanhu Murmu University, Dumka
- Sarala Birla University
- Srinath University
- Vinoba Bhave University
- Usha Martin University
- YBN University
|
Karnataka
|
- Central University of Karnataka
- Alliance University
- Chanakya University
- Chhatrapati Shivaji Maharaj University
- Gandhi Institute of Technology And Management
- Dr. B.R. Ambedkar School Of Economics University
- Jain (Deemed-to-be University)
- Presidency University
- KL University
- Yenepoya University
- Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana
|
Kerala
|
- Chinmaya Vishwavidyapeeth
- Central University of Kerala
|
Kolkata
|
- Institute, Belur Main Campus
- Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research
|
Madhya Pradesh
|
- Barkatullah University, Bhopal
- AKS University, Satna
- IES University
- Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya
- ITM University Gwalior
- Lakshmibai National University of Physical Education
- Mangalayatan University, Jabalpur
- Lal Bahadur Shastri University
- Mansarovar Global University
- RKDF University
- Vikram University, Ujjain
|
Maharashtra
|
- ITM Skills University
- Datta Meghe Institute Of Higher Education And Research
- NICMAR University, Pune
- Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
- SVKM’s Mithibai College of Arts, Chauhan Institute Of Science Amrutben Jivanlal College of Commerce and Economics
- Somaiya Vidyavihar University
- Tata Institute Of Social Sciences
- SVKM’s Narsee Monjee College of Commerce and Economics
- Tilak Maharashtra Vidyapeeth
|
Manipur
|
- The Indira Gandhi National Tribal University
- Manipur University
|
Multiple Campuses
|
|
New Delhi
|
- Delhi Technological University
- Delhi Skill and Entrepreneurship University
- Dr. B. R. Ambedkar University
- Indian Council of Agricultural Research
- GGS IP University
- Indira Gandhi Delhi Technical University for Women
- Jawaharlal Nehru University
- Jamia Millia Islamia
- Radha Govind University
- K K Modi University
- Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
- The Central Sanskrit University
- Surajmal University
- Tribhuvan College of Environment and Development Sciences
- University of Delhi
|
Odisha
|
- Central University of Odisha
- ASBM University, Bhubaneswar
|
Puducherry
|
|
Punjab
|
- Chitkara University
- Bharatiya Engineering Science and Technology Innovation University
- Guru Kashi University
- Dav University Jalandhar
- Lovely Professional University
|
Rajasthan
|
- Apex University
- Central Sanskrit University
- Career Point University, Kota
- Madhav University
- Jagan Nath University, Jaipur
- Manipal University
- Mody University
- Mewar University
- NIIT University, Neemrana
- Nirwan University
- RNB Global University, Bikaner
- Opjs University
- Sangam University, Bhilwara
- RNB Global University, Bikaner
- Sardar Patel University of Police
- Shyam University
- Shri Kushal Das University, Hanumangarh
- Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
- Vivekananda Global University, Jaipur
- University of Technology
|
Sikkim
|
- Sikkim Professional University
- ICFAI University
|
Srinagar
|
- Islamia College of Science and Commerce
|
Tamil Nadu
|
- Central University of Tamil Nadu
- Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Edu. For Women
- Gandhigram Rural Institute
- Joy University
- Hindustan Institute of Technology and Science
- Noorul Islam Centre For Higher Education
- Kalasalingam Academy of Research And Education
- Shri Venkateshwara University
- Vinayaka Mission's Research Foundation, Salem
|
Telangana
|
- University of Hyderabad
- Footwear Design & Development Institute, GoI
|
Uttar Pradesh
|
- Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
- Aligarh Muslim University
- Dayalbagh Educational Institute, Agra
- Banaras Hindu University
- Galgotias University
- Dr. A.P.J Abdul Kalam Technical University
- Harcourt Butler Technical University
- GLA University
- IIMT University, Meerut
- Hi-Tech Institute of Engineering & Technology
- Indian Institute of Tourism and Travel Management
- Indian Culinary Institute in collaboration with Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak
- Jaypee Institute of Information Technology
- Invertis University, Bareilly
- M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly
- Khwaja Moinuddin Chishti Language University
- Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University
- Madan Mohan Malviya University
- Noida International University
- Nehru Gram Bharati
- Sanskriti University
- Rama University
- Sharda University
- School of Management Sciences
- Shri Ramswaroop Memorial University
- Shobhit Institute of Engineering and Technology
- Swami Vivekanand Subharti University
- United University
- Teerthanker Mahaveer University
- University of Allahabad
|
Uttarakhand
|
- Graphic Era Hill University, Haldwani
- Graphic Era Hill University, Dehradun
- Graphic Era Hill University, Bhimtala
- Gurukula Kangri, Haridwar
- Graphic Era University, Dehradun
- Quantum University
- IMS Unison University
- UPES
- University of Engineering and Technology, Roorkee
- Uttaranchal University
|
Vadodara
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|
West Bengal
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The course is offered at Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak in partnership with Indian Institute of Tourism & Travel Management.
|
- IITTM Noida
- IITTM Gwalior
- IITTM Nellore
- IITTM Bhubaneswar
- IITTM NIWS Goa