Bihar Police ASI Admit Card 2026 OUT: बिहार पुलिस एएसआई टेक्निकल एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

BPSSC Bihar Police ASI Technical Admit Card 2026 OUT: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 07/2026 के अंतर्गत बिहार पुलिस रेडियो (वायरलेस) विभाग में सहायक अवर निरीक्षक (ASI टेक्निकल) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आज, 24 जुलाई को जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। Bihar Police ASI Technical Admit Card 2026 Download Link बिहार पुलिस एएसआई एडमिट कार्ड लिंक BPSSC की आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अब अपने लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में अपडेट कर दिया है। BPSSC Bihar ASI Technical Admit Card 2026 Link यहां क्लिक करें

बिहार पुलिस ASI टेक्निकल एडमिट कार्ड 2026 हाइलाइट्स आयोग का नाम: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC)

परीक्षा का नाम: प्रारंभिक परीक्षा 2026

पद का नाम: सहायक उप-निरीक्षक (तकनीकी)

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 24 जुलाई 2026

परीक्षा की तिथि: 5 अगस्त 2026 कब होगी बिहार पुलिस ASI टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2026? BPSSC की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, ASI टेक्निकल प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन 5 अगस्त 2026 (बुधवार) को किया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना होगा। Bihar ASI Technical Exam 2026 PDF- यहां क्लिक करें

बिहार पुलिस एएसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना BPSSC ASI टेक्निकल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं: BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज Advt. No.-07/2026: Download E-Admit Card of Preliminary Written Examination for the Post of Assistant Sub-Inspector (Technical) in Bihar Police Radio (Wireless), Govt. of Bihar लिंक पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज ओपन होगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।