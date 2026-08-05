CG SI Prelims Result 2026: छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

CG SI Prelims Result 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और कमांडर का रिजल्ट जारी किया है। प्रीलिम्स लिखित परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को राज्य के 33 जिलों में आयोजित की गई थी। रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी किया गया है।

प्रीलिम्स लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 7301 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, मुख्य परीक्षा का आयोजन 24, 25 और 26 अक्टूबर, 2026 को किया जा सकता है।

CGPSC SI Result 2026: रिजल्ट जारी

आयोग ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ ही कैटेगरी-वाइज कटऑफ अंक भी जारी किए हैं। सीजीपीएससी एसआई प्रीलिम्स रिजल्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित 341 पदों का 20 गुना अर्थात 6820 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, किन्तु पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार 7301 कैंडिडेट का चयन किया गया।

सीजी पुलिस एसआई प्रीलिम्स रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए किसी भी लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होगी। सुबेदार/ उप निरीक्षक संवर्ग/ प्लाटून कमांडर (मुख्य) परीक्षा 2024 के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है।