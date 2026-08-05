HPRCA JE Civil Admit Card 2026 OUT: एचपीआरसीए जेई सिविल एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

HPRCA JE Civil Admit Card 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य भर्ती आयोग (HPRCA) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) भर्ती 2026 (पोस्ट कोड 26016) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरा किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। हॉल टिकट में उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, फोटो और हस्ताक्षर जैसी सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें। किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर तुरंत आयोग से संपर्क करें।

HPRCA JE Admit Card 2026 Download Link

आयोग ने HPRCA जूनियर इंजीनियर (सिविल) एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक 4 अगस्त 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे दिया गया है। एडमिट कार्ड 9 अगस्त 2026 को शाम 6:00 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।