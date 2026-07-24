HSSC CET जेल वार्डर PMT रिजल्ट 2026 जारी, यहां देखें PMT क्वालिफाई उम्मीदवारों की PDF लिस्ट
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा HSSC CET जेल वार्डर PMT का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह परिणाम PDF प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें PMT राउंड में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के विवरण दिए गए हैं।
HSSC CET जेल वार्डर PMT रिजल्ट 2026 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने जारी कर दिया है। आयोग ने Advt. No. 13/2024, 06/2026 और 01/2026 के तहत विभिन्न पदों के लिए आयोजित Physical Measurement Test (PMT) में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है। जिन उम्मीदवारों ने PMT में भाग लिया था, वे अब HSSC CET Jail Warder PMT Result 2026 PDF में अपना रोल नंबर और नाम चेक कर सकते हैं। इस सूची में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने PMT सफलतापूर्वक पास किया है।
PMT में सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण Physical Screening Test (PST) में शामिल होंगे। HSSC के अनुसार, Advt. No. 13/2024, 01/2026 और 06/2026 के तहत विभिन्न पदों के लिए PST आज 24 जुलाई 2026 से आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार HSSC PMT Result 2026 PDF और आगे की सभी जरूरी जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
HSSC CET Jail Warder Result 2026 PDF Link
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा हरियाणा CET जेल वार्डर PMT 2026 परीक्षा का परिणाम लिंक आधिकारिक पोर्टल hssc.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से परिणाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए हमने रिजल्ट PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे उपलब्ध करा दिया है।
|
HSSC CET Jail Warder Result 2026 PDF
हरियाणा CET जेल वार्डर PMT रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार HSSC CET जेल वार्डर PMT रिजल्ट 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें।
-
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर Latest Announcements सेक्शन खोलें।
-
PMT Result / Advt. No. 06/2026 या संबंधित रिजल्ट नोटिस पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।
-
PDF में अपना रोल नंबर या नाम खोजकर अपना रिजल्ट देखें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.