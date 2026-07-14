IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल में 1450 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी
IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल की ओर से अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पदों की संख्या सहित डिटेल्स आगे लेख में देखें।
IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने पानीपत रिफाइनरी में अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स आगे लेख में देखें।
IOCL Apprentice Recruitment 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ
आईओसीएल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग - अलग हैं। इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के कुल 1450 रिक्त पदों को भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
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IOCL अप्रेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन 2026
IOCL Apprentice Recruitment 2026: हाइलाइट्स
आईओसीएल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नोटिफिकेशन के साथ शुरू की जा रही है। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
|
पोस्ट का नाम
|
अप्रेंटिस
|
पदों की संख्या
|
1450
|
नोटिफिकेशन तिथि
|
14 जुलाई, 2026
|
ऑनलाइन आवेदन
|
14 जुलाई से 12 अगस्त, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://iocl.com/
IOCL Apprentice Recruitment 2026: आवेदन लिंक
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
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IOCL अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन लिंक
IOCL Apprentice Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल्स नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
पोस्ट का नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
ट्रेड अप्रेंटिस (Chemical Plant) Discipline - Chemical
|
3 साल की बी.एससी डिग्री (Mathematics, Physics, Chemistry or Industrial Chemistry)
|
ट्रेड अप्रेंटिस (Fitter) Discipline - Mechanical
|
मैट्रिक में आईटीआई फिटर ट्रेड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरिएंस
|
टेक्निशियल अप्रेंटिस (chemical)
|
केमिनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा (Petrochemical Engg./Chemical Technology / Refinery and Petrochemical Engg)
|
टेक्निशियल अप्रेंटिस (Mechanical)
|
3 साल मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा
|
टेक्निशियल अप्रेंटिस
(Electrical)
|
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या (Diploma in Electrical and Electronics Engg.)
|
टेक्निशियल अप्रेंटिस
(Instrumentation)
|
3 साल का डिप्लोमा (Instrumentation Engg/Instrumentation & Electronics/ Instrumentation & Control Engg. / Applied Electronics and Instrumentation Engg.)
|
ट्रेड अप्रेंटिस
Secretarial Assistant (Location- Panipat)
|
B.A./B.Sc./B.Com में 3 साल की डिग्री
|
ट्रेड अप्रेंटिस (Secretarial Assistant (Location- New Delhi)
|
B.A./B.Sc./B.Com में 3 साल की डिग्री
|
ट्रेड अप्रेंटिस (Accountant)
|
बी.कॉम में 3 साल की डिग्री
|
ट्रेड अप्रेंटिस Data Entry Operator (Fresher Apprentices)
|
12वीं पास
|
ट्रेड अप्रेंटिस (Data Entry Operator (Skill Certificate Holders)
|
12वीं पास (Skill Certificate holder in `Domestic Data Entry Operator’)
|
कुल पोस्ट
|
1450
IOCL Apprentice Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, IOCL Apprentice Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।
स्टेप 6 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.