PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 Link: जेल वार्डर एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक तौर पर sssb.punjab.gov.in पर जारी कर दिया गया है। मैट्रन और वार्डर की लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। जेल वार्डर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) द्वारा 22 जुलाई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जेल वार्डन और मैट्रन भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 532 पदों को भरा जाएगा।
Punjab Jail Warder Admit Card 2026 हाइलाइट्स
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संगठन: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB)
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पद का नाम : जेल वार्डर, मैट्रन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट
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विज्ञापन संख्या (Advt. No.): 08/2026
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कुल रिक्तियां : 532
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परीक्षा तिथि (Exam Date): 26 जुलाई 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 22 जुलाई 2026
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आधिकारिक वेबसाइट: www.sssb.punjab.gov.in
Punjab Jail Warder Admit Card 2026 Download Link
पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जेल वार्डर और मैट्रन लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक लाइव हो गया है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार तुरंत अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की मदद के लिए, जेल वार्डर और मैट्रन कॉल लेटर डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
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PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 Link
PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए स्टेप्स की मदद से जेल वार्डर एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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पहले आप आधिकारिक PSSSB वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर उपलब्ध "PSSSB Jail Warder Admit Card 2026" डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
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लॉगिन पेज पर अपना एप्लिकेशन नंबर/लॉगिन आईडी और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
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"Submit" बटन पर क्लिक करें।
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आपका PSSSB Jail Warder एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी को ध्यान से चेक करें और डाउनलोड करें।
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अंत में परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसका प्रिंटआउट लें।
Email में PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड कैसे चेक करें?
अपनी ईमेल आईडी पर PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड चेक करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
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उस ईमेल खाते में लॉग इन करें जिसका उपयोग आपने आवेदन प्रक्रिया के दौरान किया था।
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PSSSB से जेल वार्डर एडमिट कार्ड के संबंध में आए ईमेल के लिए अपना इनबॉक्स चेक करें।
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यदि आपको ईमेल नहीं मिलता है, तो स्पैम (Spam) या जंक (Junk) फोल्डर देखें।
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ईमेल खोलें और यदि दिया गया हो, तो एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें या अटैच की गई हॉल टिकट डाउनलोड करें।
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एडमिट कार्ड की पीडीएफ (PDF) को सेव करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंट आउट लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.