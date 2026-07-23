Railway RRB Technician Online Form 2026: आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, डायरेक्ट लिंक rrbapply.gov.in पर करें अप्लाई

Railway RRB Technician Online Form 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 6557 रिक्त पदों को भरना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। ये रिक्तियां मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य सहित विभिन्न आरआरबी जोन में वितरित हैं, क्योंकि पदों की संख्या जोन के अनुसार भिन्न-भिन्न है। Railway RRB Technician Online Form 2026: रिक्त पद रेलवे आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। अंतिम तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। आरआरबी जोन का नाम रिक्तियों की संख्या आरआरबी चेन्नई 610 आरआरबी मुंबई 1096 आरआरबी रांची 247 आरआरबी पटना 55 आरआरबी मुजफ्फरपुर 108 आरआरबी अहमदाबाद 280 आरआरबी प्रयागराज 282 आरआरबी गोरखपुर 169 आरआरबी अजमेर 229 आरआरबी चंडीगढ़ 512 आरआरबी गुवाहाटी 461 आरआरबी बिलासपुर 102 आरआरबी जम्मू - श्रीनगर 26 आरआरबी कोलकाता 581 आरआरबी सिलीगुड़ी 240 आरआरबी मालदा 142 आरआरबी भुवनेश्वर 136 आरआरबी तिरुवनंतपुरम 411 आरआरबी बैंगलोर 245 आरआरबी सिकंदराबाद 399 आरआरबी भोपाल 226

RRB Technician Vacancy 2026: ग्रेड वाइज पोस्ट इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना में और नीचे दी गई तालिका में श्रेणियों (यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस) और ग्रेड-वार रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। श्रेणी जनरल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस ग्रेड 1 120 50 37 84 32 ग्रेड III 2608 959 560 1565 626 कुल 2728 1009 597 1565 658 RRB Technician Online Application Form 2026: आवेदन लिंक आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या क्षेत्रीय वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक भरे जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 आवेदन लिंक

Railway RRB Technician Online Form 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 6557 रिक्त पदों को भरना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। ये रिक्तियां मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य सहित विभिन्न आरआरबी जोन में वितरित हैं, क्योंकि पदों की संख्या जोन के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

Railway RRB Technician Online Form 2026: रिक्त पद रेलवे आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। अंतिम तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।

आरआरबी ज़ोन का नाम रिक्तियों की संख्या आरआरबी चेन्नई 610 आरआरबी मुंबई 1096 आरआरबी रांची 247 आरआरबी पटना 55 आरआरबी मुजफ्फरपुर 108 आरआरबी अहमदाबाद 280 आरआरबी प्रयागराज 282 आरआरबी गोरखपुर 169 आरआरबी अजमेर 229 आरआरबी चंडीगढ़ 512 आरआरबी गुवाहाटी 461 आरआरबी बिलासपुर 102 आरआरबी जम्मू - श्रीनगर 26 आरआरबी कोलकाता 581 आरआरबी सिलीगुड़ी 240 आरआरबी मालदा 142 आरआरबी भुवनेश्वर 136 आरआरबी तिरुवनंतपुरम 411 आरआरबी बैंगलोर 245 आरआरबी सिकंदराबाद 399 आरआरबी भोपाल 226