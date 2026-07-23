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Railway RRB Technician Online Form 2026: आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, डायरेक्ट लिंक rrbapply.gov.in पर करें अप्लाई

By Priyanka Pal
Last Updated: Jul 23, 2026, 17:34 IST

Railway RRB Technician Online Form 2026: रेलवे आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म 29 जुलाई तक भरे जाएंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

Railway RRB Technician Online Form 2026
Railway RRB Technician Online Form 2026

Railway RRB Technician Online Form 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 6557 रिक्त पदों को भरना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

ये रिक्तियां मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य सहित विभिन्न आरआरबी जोन में वितरित हैं, क्योंकि पदों की संख्या जोन के अनुसार भिन्न-भिन्न है। 

Railway RRB Technician Online Form 2026: रिक्त पद

रेलवे आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। अंतिम तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। 

आरआरबी जोन का नाम 

रिक्तियों की संख्या

आरआरबी चेन्नई

610

आरआरबी मुंबई

1096

आरआरबी रांची 

247

आरआरबी पटना 

55

आरआरबी मुजफ्फरपुर

108

आरआरबी अहमदाबाद

280

आरआरबी प्रयागराज

282

आरआरबी गोरखपुर

169

आरआरबी अजमेर

229

आरआरबी चंडीगढ़

512

आरआरबी गुवाहाटी

461

आरआरबी बिलासपुर

102

आरआरबी जम्मू - श्रीनगर

26

आरआरबी कोलकाता

581

आरआरबी सिलीगुड़ी

240

आरआरबी मालदा

142

आरआरबी भुवनेश्वर

136

आरआरबी तिरुवनंतपुरम 

411

आरआरबी बैंगलोर 

245

आरआरबी सिकंदराबाद 

399

आरआरबी भोपाल

226

RRB Technician Vacancy 2026: ग्रेड वाइज पोस्ट 

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना में और नीचे दी गई तालिका में श्रेणियों (यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस) और ग्रेड-वार रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं।  

श्रेणी

जनरल

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ग्रेड 1

120

50

37

84

32

ग्रेड III

2608

959

560

1565

626

कुल 

2728

1009

597

1565

658

RRB Technician Online Application Form 2026: आवेदन लिंक 

आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या क्षेत्रीय वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक भरे जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026

आवेदन लिंक 

Railway RRB Technician Online Form 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 6557 रिक्त पदों को भरना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

ये रिक्तियां मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य सहित विभिन्न आरआरबी जोन में वितरित हैं, क्योंकि पदों की संख्या जोन के अनुसार भिन्न-भिन्न है। 


Railway RRB Technician Online Form 2026: रिक्त पद

रेलवे आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। अंतिम तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। 


आरआरबी ज़ोन का नाम 

रिक्तियों की संख्या

आरआरबी चेन्नई

610

आरआरबी मुंबई

1096

आरआरबी रांची 

247

आरआरबी पटना 

55

आरआरबी मुजफ्फरपुर

108

आरआरबी अहमदाबाद

280

आरआरबी प्रयागराज

282

आरआरबी गोरखपुर

169

आरआरबी अजमेर

229

आरआरबी चंडीगढ़

512

आरआरबी गुवाहाटी

461

आरआरबी बिलासपुर

102

आरआरबी जम्मू - श्रीनगर

26

आरआरबी कोलकाता

581

आरआरबी सिलीगुड़ी

240

आरआरबी मालदा

142

आरआरबी भुवनेश्वर

136

आरआरबी तिरुवनंतपुरम 

411

आरआरबी बैंगलोर 

245

आरआरबी सिकंदराबाद 

399

आरआरबी भोपाल

226


RRB Technician Vacancy 2026: ग्रेड वाइज पोस्ट 

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना में और नीचे दी गई तालिका में श्रेणियों (यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस) और ग्रेड-वार रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं।  


श्रेणी

जनरल

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ग्रेड 1

120

50

37

84

32

ग्रेड III

2608

959

560

1565

626

कुल 

2728

1009

597

1565

658


RRB Technician Online Application Form 2026: आवेदन लिंक 

आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या क्षेत्रीय वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक भरे जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 


आरआरबी टेक्निशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026

आवेदन लिंक 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Jul 23, 2026, 17:34 IST

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