[Official] Rajasthan LDC Answer Key 2026 OUT: राजस्थान एलडीसी उत्तर कुंजी PDF जारी, rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट

Rajasthan LDC Answer Key 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज, 24 जुलाई 2026 को लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार अपने परीक्षा में दिए गए उत्तरों का मिलान सही उत्तरों से कर सकते हैं। इससे वे अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और रिजल्ट जारी होने से पहले अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। Official RSSB LDC Answer Key 2026 PDF Download Link राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने LDC Grade II / Junior Assistant परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की PDF का लिंक एक्टिव कर दिया है। बोर्ड ने अलग-अलग प्रश्न पत्र सेट के अनुसार प्राथमिक उत्तर कुंजी जारी की है, जिसमें LDC Grade II / Junior Assistant 2026 Primary Answer Key (BB6) और LDC Grade II / Junior Assistant 2026 Primary Answer Key (DG28) शामिल हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र कोड के अनुसार संबंधित उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है।

भर्ती बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम क्लर्क ग्रेड-II (LDC) और जूनियर असिस्टेंट कुल पद 10,644 परीक्षा मोड ऑफलाइन (OMR आधारित) परीक्षा तिथि 5 जुलाई 2026 आंसर की जारी तिथि 24 जुलाई 2026 आंसर की पर आपत्ति तिथि 26 से 28 जुलाई 2026 पेपर-I समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (रिपोर्टिंग समय: सुबह 8:00 बजे) पेपर-II समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (रिपोर्टिंग समय: दोपहर 1:30 बजे) आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in RSSB LDC Answer Key 2026 में क्या मिलेगा? आरएसएसबी (RSSB) की ओर से जारी होने वाली इस प्रोविजनल आंसर की में परीक्षा के सभी प्रश्नों के सही उत्तर शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स शीट भी जारी की जाएगी, जिससे वे अपने द्वारा चुने गए विकल्पों को देख सकेंगे और आसानी से अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे। इसके साथ ही, बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी के साथ मास्टर क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।