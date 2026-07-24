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Rajasthan University Result 2026 OUT: BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom समेत कई UG-PG कोर्स के रिजल्ट जारी, यहां देखें Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Jul 29, 2026, 10:04 IST

Rajasthan University Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर (University of Rajasthan) ने Uniraj Result 2026 जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने UG और PG सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं अब अपनी मार्कशीट और रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके देख सकते हैं।

Rajasthan University Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG-PG रिजल्ट जारी हुआ।
Rajasthan University Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG-PG रिजल्ट जारी हुआ।

Rajasthan University Result 2026 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan, Jaipur) ने Uniraj Result 2026 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की विभिन्न UG (BA, BSc, BCom) और PG (MA, MSc, MCom) सहित अन्य पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी करना शुरू कर दिए हैं। जिन छात्र-छात्राओं ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

Uniraj Result 2026 Download Link

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा यूजी और पीजी कोर्सेज के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सभी छात्र अब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in/index.php पर जाकर या उपलब्ध डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी मार्कशीट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

 

Rajasthan University Result 2026 Link

यहां क्लिक करें

राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स

  • विश्वविद्यालय का नाम: राजस्थान विश्वविद्यालय (UNIRAJ), जयपुर

  • परीक्षा सत्र: 2025-26

  • कोर्सेज: UG और PG कोर्स (BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom आदि)

  • रिजल्ट मोड: ऑनलाइन 

  • रिजल्ट पोर्टल: result.uniraj.ac.in

  • नया परिणाम अपडेट: 28 जुलाई 2026

  • आवश्यक लॉगिन विवरण: रोल नंबर और जन्मतिथि

  • यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट: uniraj.ac.in

राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 जारी

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 28 जुलाई 2026 को कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जारी किए गए परिणामों में LL.B. III Year (Professional) (Old Scheme), P.G. Diploma Course in Labour Law, P.G. Diploma Course in Criminology & Criminal Administration और P.G. Diploma Course in Taxation Law and Practice सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट शामिल हैं। संबंधित छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं

28-07-2026 LL.B. III YEAR (PROF.) (OLD SCHEME) EXAM.-2026 
28-07-2026 P.G. DIP. COURSE IN LABOUR LAW,LABOUR EXAM.-2026 
28-07-2026 P.G. DIPLOMA COURSE IN CRIMINOLOGY & CRIMINAL ADM. EXAM.-2026 
28-07-2026 P.G. DIPLOMA COURSE IN TAXATION LAW AND PRACTICE EXAM.-2026 
27-07-2026 M.A. (FINAL) DRAWING AND PAINTING 2026 
27-07-2026 M.A. (FINAL) ECONOMICS 2026 
27-07-2026 M.A. (Final) Hindi 2026 
27-07-2026 M.A. (FINAL) INDIAN MUSIC 2026 
27-07-2026 M.A. (FINAL) PHILOSOPHY 2026 
27-07-2026 M.A. (Final) POLITICAL SCIENCE 2026 
27-07-2026 M.A. (Final) SOCIOLOGY 2026 
27-07-2026 M.A. (FINAL) URDU 2026 
27-07-2026 M.A.(Final) PUBLIC ADM. 2026 
27-07-2026 M.A./M.Sc.(Final) MATHEMATICS 2026 
27-07-2026 M.A./M.Sc.(Final) PSYCHOLOGY 2026 
27-07-2026 M.Com.(Final) A.B.S.T. 2026 
27-07-2026 M.Com.(Final) B.Adm. 2026 
27-07-2026 M.Com.(Final) E.A.F.M. 2026 
27-07-2026 M.P.A. (FINAL) INDIAN MUSIC 2026 
27-07-2026 M.Sc.(FINAL) BIO-TECHNOLOGY 2026 
27-07-2026 M.Sc.(Final) CHEMISTRY 2026 
27-07-2026 M.Sc.(Final) ENVI.SCIENCE 2026 
27-07-2026 M.Sc.(Final) GEOLOGY 2026 
27-07-2026 M.Sc.(Final) PHYSICS 2026 
27-07-2026 M.Sc.(Final) ZOOLOGY 2026 
24-07-2026 B.B.A. PART-III EXAM.-2026 

Rajasthan University UG-PG Result 2026 Direct Link

राजस्थान यूनिवर्सिटी (UNIRAJ) ने विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अब यूनिवर्सिटी के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हाल ही में जारी किए गए कोर्स-वाइज रिजल्ट के डायरेक्ट लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं। छात्र अपने संबंधित कोर्स के नाम पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

रिजल्ट तिथि

कोर्स का नाम

23-07-2026

B V A PART - II (PAINTING) EXAM 2026 

23-07-2026

B V A PART - III (APPLIED ARTS) EXAM 2026 

23-07-2026

B V A PART - III (PAINTING) EXAM 2026 

23-07-2026

B V A PART - III (SCULPTURE) EXAM 2026 

23-07-2026

B V A PART - IV (APPLIED ARTS) EXAM 2026 

23-07-2026

B V A PART - IV (PAINTING) EXAM 2026 

23-07-2026

B V A PART - IV (SCULPTURE) EXAM 2026 

23-07-2026

B. (MUSIC) INSTRUMENTAL SITAR PART-IV (SUPPL.) EXAM 2026 

23-07-2026

B. (MUSIC) VOCAL PART-IV (SUPPL.) EXAM 2026 

23-07-2026

B.DES (COMMUNICATION DESIGN) PART - III EXAM 2026 

23-07-2026

B.DES (FASHION DESIGN) PART - IV EXAM 2026 

23-07-2026

B.DES (INTERIOR DESIGN) PART - III EXAM 2026 

23-07-2026

B.DES (INTERIOR DESIGN) PART - IV (SUPPL.) EXAM 2026 

23-07-2026

B.DES (JEWELLERY DESIGN) FOUNDATION PART - IV EXAM 2026 

23-07-2026

B.P.A. (MUSIC) INSTRUMENTAL SITAR PART-III EXAM 2026 

23-07-2026

B.P.A. (MUSIC) VOCAL PART-III EXAM 2026 

23-07-2026

B.P.A. PART - IV (DANCE) EXAM 2026 

23-07-2026

B.P.A. PART - IV (TABLA) (SUPPL.) EXAM 2026 

21-07-2026

B. Com. Part-II - 2026 

21-07-2026

B. Com. Part-III - 2026 

21-07-2026

B.B.A. PART-II EXAM.-2026 

21-07-2026

B.B.A. PART-III EXAM.-2026 

21-07-2026

B.P.Ed. IV-SEMESTER EXAM MAY 2026 

21-07-2026

BCOM (HONS) PART-II EXAM.-2026 

21-07-2026

BCOM (HONS) PART-III EXAM.-2026 

20-07-2026

M.A. (Final) ENGLISH 2026 

20-07-2026

M.A. (PREV.) ENGLISH 2026 

20-07-2026

M.A./M.Sc.(Final) GEOGRAPHY 2026 

20-07-2026

M.A./M.Sc.(Previous) GEOGRAPHY 2026 

20-07-2026

M.Sc.(Final) BOTANY 2026 

20-07-2026

M.Sc.(Previous) BOTANY 2026 

18-07-2026

M.Com H.R.M. PART-II 2026 

14-07-2026

M.A. (FINAL) INDIAN MUSIC 2026 

14-07-2026

M.A./M.Sc.(Final) MATHEMATICS 2026 

14-07-2026

M.A./M.Sc.(Final) PSYCHOLOGY 2026 

14-07-2026

M.A./M.Sc.(Prev.) MATHEMATICS 2026 

14-07-2026

M.A./M.Sc.(Previous) PSYCHOLOGY 2026 

14-07-2026

M.A./M.Sc./M.Com. (FINAL) GPEM 2026 

14-07-2026

M.P.A. (FINAL) INDIAN MUSIC 2026 

14-07-2026

M.P.A. (PREV.) INDIAN MUSIC 2026 

14-07-2026

M.Sc.(FINAL) BIO-TECHNOLOGY 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Final) CHEMISTRY 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Final) ENVI.SCIENCE 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Final) GEOLOGY 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Final) PHYSICS 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Final) ZOOLOGY 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Previous) BIO-TECHNOLOGY 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Previous) CHEMISTRY 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Previous) PHYSICS 2026 

14-07-2026

M.Sc.(Previous) ZOOLOGY 2026 

10-07-2026

B.A. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) EXAM.-2026 

10-07-2026

B.Ed. PART-I EXAM.-2026 

10-07-2026

B.Ed. PART-II EXAM.-2026 

10-07-2026

B.Sc. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COURSE) EXAM.-2026 

08-07-2026

M.A. (FINAL) DRAWING AND PAINTING 2026 

08-07-2026

M.A. (Final) HISTORY 2026 

08-07-2026

M.A. (Final) SANSKRIT 2026 

08-07-2026

M.A. (FINAL) URDU 2026 

08-07-2026

M.A. (PREV.) HISTORY 2026 

08-07-2026

M.A. (PREV.) PUBLIC ADM. 2026 

08-07-2026

M.A.(Final) PUBLIC ADM. 2026 

30-06-2026

B.A. LL.B. (HONS) X SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2026

22-06-2026

M.A. (FINAL) ECONOMICS 2026 

22-06-2026

M.A. (PREV) ECONOMICS 2026 

20-06-2026

M.A. (Final) Hindi 2026 

20-06-2026

M.A. (Final) POLITICAL SCIENCE 2026 

20-06-2026

M.A. (Previous) Hindi 2026 

20-06-2026

M.A. (Previous) POLITICAL SCIENCE 2026 

16-06-2026

M.A. (FINAL) PHILOSOPHY 2026 

16-06-2026

M.A. (Final) SOCIOLOGY 2026 

16-06-2026

M.Com.(Final) A.B.S.T. 2026 

16-06-2026

M.Com.(Final) B.Adm. 2026 

16-06-2026

M.Com.(Final) E.A.F.M. 2026 

16-06-2026

M.Com.(Previous) B.Adm. 2026 

16-06-2026

M.Com.(Previous) E.A.F.M. 2026 

राजस्थान यूनिवर्सिटी परिणाम 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  • सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल uniraj.ac.in पर विजिट करें।

  • होम पेज पर दिए गए 'Students Life' सेक्शन में जाकर 'Results' के विकल्प पर क्लिक करें।

  • अब अपने संबंधित कोर्स को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

  • इसके बाद लॉगिन पेज पर अपना Roll Number और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।

  • डिटेल्स भरने के बाद 'Find' बटन पर क्लिक करें।

  • अब आपका रिजल्ट कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।

  • आगे की आवश्यकता के लिए स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें और उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।

यूनिराज रिजल्ट में उपलब्ध जानकारी

  • ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित ये विवरण दिए होते हैं:

  • विद्यार्थी का नाम

  • रोल नंबर

  • कोर्स एवं सेमेस्टर/वर्ष

  • विषयवार अंक

  • कुल अंक

  • परिणाम (Pass/Fail)

  • डिवीजन/ग्रेड (यदि लागू हो)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Jul 24, 2026, 10:37 IST

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