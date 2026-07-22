RSSB Vanpal Answer Key 2026 Objection Link: राजस्थान वनपाल परीक्षा उत्तर कुंजी पर आपत्ति 24 जुलाई से होगी दर्ज, ये रहा ऑफिशियल नोटिस

RSSB Vanpal Answer Key 2026 Objection Link: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांक 20 जुलाई 2026 को राजस्थान वनपाल परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी की थी। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसके बिना उत्तर कुंजी डाउनलोड नहीं की जा सकती।

अब आरएसएसबी ने उत्तर कुंजी से संबंधित आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑफिशिल नोटिसी भी जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आपत्तियां दिनांक 24 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच दर्ज की जा सकती है।

RSSB Vanpal Answer Key 2026 Objection Notice PDF Download Link

आरएसएसबी वनपाल परीक्षा भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 259 रिक्त पदों को भरना चाहता है, जिसकी लिखित परीक्षा 28 जून 2026 (रविवार) को आयोजित की गई थी। इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत सैलरी दी जाती है। राजस्थान वनपाल परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। आरएसएसबी उत्तर कुंजी से संबंधित आपत्ति नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।