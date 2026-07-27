UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, एडमिट कार्ड पर प्रिंट होंगे छात्रों के सिग्नेचर; जानें Latest Update

UPMSP 2027 Anti-Cheating Rules: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के बोर्ड एग्जाम को पूरी तरह पारदर्शी और 'नकल-फ्री' बनाने के लिए बड़ा कदम लिया है। बोर्ड ने पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक छात्रों के Admit Card 2026 पर उनकी फोटो के साथ-साथ Digital Signature भी प्रिंट कर वाने का आदेश दिया है।

यह फैसला मुख्य रूप से Proxy Candidates / Solvers को रोकने और एग्जाम माफिया द्वारा फोटो-मिक्सिंग या फर्जीवाड़े के जरिए सॉल्वर बिठाने के प्रयासों को जड़ से खत्म करने के लिए लिया गया है।

UP Board 2027: एंटी-चीटिंग गाइडलाइन्स और मुख्य डेट्स

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और एंटी-चीटिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।