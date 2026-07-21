UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डेट को लेकर बड़ा अपडेट

UP Police Constable Result 2026 Date: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। UP Police Constable Result 2026 कब आएगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्यभर के विभिन्न निर्धारित एग्जाम सेंटरों पर ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में किया गया था। परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की और अभ्यर्थियों से निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां भी मांगी थीं।

परीक्षा आयोजित हुए अब 5 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों को ही DV, PST, PET और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अगस्त में शुरू हो सकते हैं DV, PST और PET यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया का अगला राउंड शुरू होगा। जानकारी के अनुसार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)अगस्त 2026 में शुरू हो सकते है। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों को अच्छे अंक आने की उम्मीद है, उन्हें अभी से फिजिकल टेस्ट की तैयारी तेज कर देनी चाहिए। कांस्टेबल PET के लिए कितनी दौड़ पूरी करनी होगी?

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर दौड़ पूरी करनी होगी। उम्मीदवार दौड़ समय पुरुष 4.8 किमी 25 मिनट महिला 2.4 किमी 14 मिनट यूपी पुलिस कांस्टेबल PST में लंबाई और सीने का माप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के दौरान उम्मीदवारों की लंबाई और सीने का माप लिया जाएगा। श्रेणी न्यूनतम लंबाई सीना (बिना फुलाए) सीना (फुलाकर) सामान्य / ओबीसी / एससी (पुरुष) 168 सेमी 79 सेमी 84 सेमी एसटी (पुरुष) 160 सेमी 77 सेमी 82 सेमी सामान्य / ओबीसी / एससी (महिला) 152 सेमी लागू नहीं लागू नहीं एसटी (महिला) 147 सेमी लागू नहीं लागू नहीं UP Police Constable Cut Off 2026 [Expected] आधिकारिक यूपी पुलिस कांस्टेबल कटऑफ रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। हालांकि, विभिन्न परीक्षा विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार संभावित कटऑफ इस प्रकार हो सकती है।

कैटेगरी संभावित कटऑफ (300 में से) सामान्य (GEN 185–195 EWS 180–190 ओबीसी 178–188 एससी 165–175 नोट: यह केवल संभावित यूपी पुलिस कांस्टेबल कटऑफ है। अंतिम कटऑफ बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक परिणाम के साथ घोषित की जाएगी। कितने पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती अभियान के माध्यम से यूपी पुलिस विभाग में कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सिविल पुलिस, पीएसी (PAC) और जेल वार्डर सहित विभिन्न पद शामिल हैं। UP Police Constable Result 2026 कैसे चेक करें? रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल परिणाम देख सकेंगे। सबसे पहले uppbpb.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर UP Police Constable Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें। आपका स्कोर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।