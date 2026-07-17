UPSSSC Lower PCS Result 2026: लोअर पीसीएस पात्रता परिणाम upsssc.gov.in जारी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देखें
UPSSSC Lower PCS Result 2026: यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस योग्यता रिजल्ट जारी किया गया है। PET 2025 स्कोर के आधार पर मेन्स एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
UPSSSC Lower PCS Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने यूपी लोअर पीसीएस पात्रता परिणाम जारी किया है। पीईटी 2025 स्कोर के आधार पर कुल 100,492 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर उम्मीदवार पात्रता स्थिति की जांच कर सकते हैं।
इसी के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स पीडीएफ लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Lower PCS Eligibility Result 2026: पात्रता परिणाम जारी
यूपीएसएसएससी की ओर से लोअर पीसीएस रिजल्ट 16 जुलाई को जारी किया गया है। आयोग ने PET 2025 में शून्य या नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। PET 2025 के स्कोर के आधार पर कुल 1,00,492 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
यहां क्लिक करें - यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस रिजल्ट 2026
UPSSSC Lower PCS Eligibility Result 2026: हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस पात्रता परिणाम 2026 के लिए भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।
|
संचालन निकाय
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती 2026
|
परिणाम जारी होने की तिथि
|
16 जुलाई, 2026 (जारी)
|
रिक्तियों की संख्या
|
2587
|
परिणाम का तरीका
|
ऑनलाइन
|
अगला चरण
|
मुख्य परीक्षा
|
चयन का आधार
|
पीईटी 2025 नार्मलाइज्ड स्कोर
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Lower PCS Eligibility Result 2026: कट ऑफ लिस्ट
यूपीएसएसएससी ने लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम और कट ऑफ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार पीईटी 2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
लंबत आरक्षण (Vertical Reservation)
|
क्र०स०
|
श्रेणी
|
कटऑफ अंक
|
1
|
अनारक्षित (UR)
|
67.94
|
2
|
अनुसूचित जाति
|
67.94
|
3
|
अनुसूचित जनजाति
|
56.26
|
4
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
67.94
|
5
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
67.94
क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)
|
क्र० सं०
|
श्रेणी
|
कटऑफ अंक
|
1
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
|
57.26
|
2
|
दिव्यांगजन (बी०)
|
07.43
|
दिव्यांगजन (एल०वी०)
|
60.56
|
दिव्यांगजन (डी०)
|
02.48
|
दिव्यांगजन (एच०एच०)
|
56.19
|
दिव्यांगजन (ओ०ए०/ओ०एल०/सी०पी०/एल०सी०/डीडब्ल्यू०/ए०ए०वी०)
|
60.80
|
दिव्यांगजन (एम०डीवाई०)
|
33.94
|
दिव्यांगजन (ए०एस०डी०)
|
25.81
|
दिव्यांगजन (एम०डी०)
|
59.23
|
3
|
महिला
|
|
4
|
सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक
|
48.09
|
5
|
उत्कृष्ट खिलाड़ी
|
40.91
UPSSSC Lower PCS Eligibility Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस पात्रता परिणाम 2026 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से चेक करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPSSSC Lower PCS Eligibility Result 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 4 पीडीएफ डाउनलोड करें और स्कोर की जांच करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.