NTA CSIR NET जून 2026 Provisional Answer Key जल्द होगी जारी, जानें ऑब्जेक्शन फीस और स्टेप

CSIR UGC NET Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित CSIR UGC NET June 2026 एग्डाम में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। NTA बहुत जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जून सेशन की Provisional Answer Key, क्वश्न पेपर और छात्रों की Response Sheet को जारी करने जा रहा है।

यह एग्जाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सब्जेक्ट में JRF (Junior Research Fellowship) और Assistant Professor की पात्रता के लिए 17 और 18 जुलाई 2026 को देश भर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। आंसर-की जारी होने के बाद छात्र अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं।

CSIR UGC NET 2026: एग्जाम और आंसर-की से जुड़ी जानकारी

छात्रों की सुविधा के लिए एग्जाम, आंसर-की और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।