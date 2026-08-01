UP Police Constable Result: 76,184 छात्र DV-PST के लिए क्वालिफाई, 17 अगस्त से शुरू होंगे एग्जाम

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पोस्ट की भर्ती एग्जाम का रिजल्ट और स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कुल 32,679 पोस्ट पर भर्ती के लिए आयोजित इस एग्जाम में 76,184 छात्रों को Document Verification - DV और Physical Standard Test - PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

बोर्ड के अनुसार, छात्रों को मेरिट, आरक्षण और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर अगले राउंड के लिए चुना गया है, जो कुल पोस्ट का लगभग 2.33 गुना है। DV और PST की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है।

UP Police Constable recruitment के मुख्य नंबर और कट-ऑफ

UP Police Constable के लिखित एग्जाम में पास छात्रो की कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ और भर्ती से जुड़ा पूरी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।