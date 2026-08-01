DU One-Year PG Admission 2026: 1-इयर पीजी प्रोग्राम्स की रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स जारी, admission.uod.ac.in पर करें चेक

DU One-Year Master's 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और FYUP फ्रेमवर्क के तहत शुरू किए गए 1-Year PG Programmes के लिए रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स (Revised Seat Matrix) जारी कर दी है। जिन छात्रों ने 4 साल ग्रेजुएशन (FYUP) पूरा किया है। साथ ही, वे फास्ट-ट्रैक मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वे ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर New Seat Matrix को देख सकते हैं।

One-Year PG प्रोग्राम्स, यह रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स अलग-अलग सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए कुल सीटों और उनकी कैटेगरी-वाइज (UR, OBC-NCL, SC, ST, EWS) उपलब्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

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DU One-Year PG 2026: मुख्य कोर्सेज की रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट टेबल

लोकप्रिय सब्जेक्ट में उपलब्ध अनारक्षित (UR) और कुल सीटों का कैटेगरी-वाइज डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में दी गई है। बाकि छात्र ऑफिशियल नोटिस से देखें।