DU One-Year PG Admission 2026: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हुई गलती? ऐसे करें तुरंत ठीक

DU CSAS PG Correction Window 2026 Active: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में 1-इयर पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम्स में एजमिशन लेने वाले छात्रों के लिए डीयू के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS PG 2026) की रजिस्ट्रेशन विंडो अब ऑफिशियल तौर पर बंद कर दी गई है।

साथ ही, जिन छात्रों ने फेज-1 और फेज-2 का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद यदि एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते है, तो उनके लिए करेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। वह छात्र आज 1 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से रात 11:59 बजे तक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in या pgadmission.uod.ac.in पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं।

DU One-Year PG Admission 2026 Application Form - यहां पढ़े

DU PG Admission 2026: मुख्य डिटेल्स और रिवाइज्ड शेड्यूल

छात्रों को DU PG Admission 2026 रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म में इंफोर्मेशन को सही करने के लिए पहले रिवाइज्ड शेड्यूल को देखना होगा। छात्र करेक्शन विंडो, ऑफिशियल पोर्टल और रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स से जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।