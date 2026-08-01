ICAI CA Final Result & Exam Update: नवंबर 2026 सेशन के लिए री-ओपन हुई एप्लीकेशन विंडो, eservices.icai.org पर ऐसे करें Registration
ICAI CA Final November 2026: ICAI CA फाइनल नवंबर 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज, 1 अगस्त 2026 से दोनों समूहों के लिए फिर से शुरू हो गई है। छात्र ICAI सेल्फ सर्विस पोर्टल (SSP) eservices.icai.org के माध्यम से आवेदन करने के लिए सीधे लिंक पर जा सकते हैं।
ICAI CA Final November 2026 Registration Window Reopens Today: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने उन सभी छात्र जो पहले किसी कारणवश CA Final Nov 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल और जमा नहीं कर पाए थे। ICAI ने आज यानी 1 अगस्त 2026 से CA फाइनल नवंबर 2026 एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया छात्रों के लिए Special One-Time Facility के माध्यम से 5 अगस्त 2026 रात 11:59 तक खुली रहेगी।
यह अवसर जुलाई में हुए रजिस्ट्रेशन में हिस्सा न लेने वाले छात्रों के लिए है। छात्र आईसीएआई के ऑफिशियल Self Service Portal (SSP) eservices.icai.org पर जाकर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ICAI CA Final November 2026 में होने वासे एग्जाम दो ग्रुप में आयोजित किए जाएंगे। छात्र जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें।
CA Final Nov 2026 Registration Reopens: रिवाइज्ड शेड्यूल
CA Final Nov 2026 एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स और डेट्स
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आयोजक संस्था
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द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)
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एग्जाम का नाम
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CA Final Examination (November 2026)
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री-ओपनिंग एप्लीकेशन विंडो
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01 अगस्त 2026 से 05 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
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एग्जाम डेट (Group 1)
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02, 04, और 06 नवंबर 2026
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एग्जाम डेट (Group 2)
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09, 11, और 13 नवंबर 2026
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एग्जाम फीस (Single Group)
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1,800
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एग्जाम फीस (Both Groups)
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3,300
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ऑफिशियल पोर्टल
CA Final Nov 2026 Reopens Registration Direct Link - यहां क्लिक करें
eservices.icai.org पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
छात्र एप्लिकेशन फॉर्म भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
1. ICAI के ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org या icai.org पर विजिट करें।
2. फिर, User ID और पासवर्ड की मदद से Self Service Portal (SSP) में साइन इन करें।
3. डैशबोर्ड पर ‘CA Final November 2026 Examination Application Form’ के ऑप्शन को चुनें।
4. अपना ग्रुप यानी Single / Both Group, City Zone, भाषा और इलेक्टिव पेपर को ध्यान से चुनें।
5. सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए अपनी कैटेगरी के अनुसार एग्जाम फीस को जमा करें।
6. फॉर्म को सबमिट करके कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें।
ICAI CA फाइनल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट सितंबर, नवंबर 2026 एग्जाम का शेड्यूल
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एग्जाम
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एग्जाम डेट्स
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सीए फाउंडेशन
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2, 5, 7 और 9 सितंबर, 2026
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सीए इंटरमीडिएट ग्रुप I
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1, 3 और 6 सितंबर, 2026
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सीए इंटरमीडिएट ग्रुप II
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8, 10 और 12 सितंबर, 2026
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सीए फाइनल ग्रुप I
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2, 4 और 6 नवंबर, 2026
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सीए फाइनल ग्रुप II
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9, 11 और 13 नवंबर, 2026
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अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण (INTT-AT)
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11 और 13 नवंबर, 2026
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बीमा और जोखिम प्रबंधन (आईआरएम) तकनीकी परीक्षा
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6, 9, 11 और 13 नवंबर, 2026
पहले जुलाई सेशन की मुख्य रजिस्ट्रेशन विंडो 6 जुलाई 2026 को खुलकर 19 जुलाई 2026 को बंद हो गई थी। साथ ही, छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन देर से करने पर लेट फीस भी लगाई गई थी।
सभी छात्र ICAI CA Final November 2026 से जुड़ी नई अपडेट्स को जानने के लिए ऑफिशियल पोर्टल icai.org पर ही विजिट करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.