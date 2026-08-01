ICAI CA Final Result & Exam Update: नवंबर 2026 सेशन के लिए री-ओपन हुई एप्लीकेशन विंडो, eservices.icai.org पर ऐसे करें Registration

ICAI CA Final November 2026 Registration Window Reopens Today: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने उन सभी छात्र जो पहले किसी कारणवश CA Final Nov 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल और जमा नहीं कर पाए थे। ICAI ने आज यानी 1 अगस्त 2026 से CA फाइनल नवंबर 2026 एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया छात्रों के लिए Special One-Time Facility के माध्यम से 5 अगस्त 2026 रात 11:59 तक खुली रहेगी। यह अवसर जुलाई में हुए रजिस्ट्रेशन में हिस्सा न लेने वाले छात्रों के लिए है। छात्र आईसीएआई के ऑफिशियल Self Service Portal (SSP) eservices.icai.org पर जाकर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ICAI CA Final November 2026 में होने वासे एग्जाम दो ग्रुप में आयोजित किए जाएंगे। छात्र जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें।

CA Final Nov 2026 Registration Reopens: रिवाइज्ड शेड्यूल CA Final Nov 2026 एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स और डेट्स आयोजक संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) एग्जाम का नाम CA Final Examination (November 2026) री-ओपनिंग एप्लीकेशन विंडो 01 अगस्त 2026 से 05 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) एग्जाम डेट (Group 1) 02, 04, और 06 नवंबर 2026 एग्जाम डेट (Group 2) 09, 11, और 13 नवंबर 2026 एग्जाम फीस (Single Group) 1,800 एग्जाम फीस (Both Groups) 3,300 ऑफिशियल पोर्टल eservices.icai.org / icai.org CA Final Nov 2026 Reopens Registration Direct Link - यहां क्लिक करें eservices.icai.org पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? छात्र एप्लिकेशन फॉर्म भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।