HTET Result 2026: इस तिथि को जारी हो सकता है हरियाणा टीईटी परीक्षा का रिजल्ट, PDF ऐसे करें डाउनलोड

HTET Result 2026: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर हरियाणा पात्रता परीक्षा PGT लेवल-3, TGT लेवल-2 और PRT लेवल-1 का रिजल्ट जारी करेगा। PGT लेवल-3 की परीक्षा 04 जुलाई को सिंगल शिफ्ट में (दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.30 बजे) आयोजित की गई थी। TGT लेवल-2 और PRT लेवल-1 की परीक्षा 05 जुलाई 2026 को दो शिफ्ट में (सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक) हुई थी।

हरियाणा टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

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हरियाणा टीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी उपलब्घ करा दिया जाएगा।