Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026: रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलेट (ALP) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 2 परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026 डाउनलोड लिंक

रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा विज्ञापन संख्या के तहत दिनांक 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।