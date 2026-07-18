Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026: रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026: आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलेट (ALP) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 2 परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026 डाउनलोड लिंक
रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा विज्ञापन संख्या के तहत दिनांक 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
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रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड लिंक
Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026 - हाइलाइट्स
रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स के जरिए ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। सीबीटी-1 की परीक्षा में सफलतापूर्वक पास करने वाले सीबीटी 2 एग्जाम में बैठने के पात्र है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)
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पद का नाम
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असिस्टेंट लोको पायलेट (ALP)
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परीक्षा का नाम
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रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2026
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परीक्षा की तिथि
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28 जुलाई 2026
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शिफ्ट
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पहली शिफ्ट - सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट - दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक
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सिटी इंटीमेशन स्लिप
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18 जुलाई 2026 को जारी
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चयन के चरण
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सीबीटी-1, सीबीटी-2, दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल परीक्षा
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rrbapply.gov.in
Railway ALP CBT 2 Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से एक हफ्ते पहले जारी किए जाने की उम्मीद है। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन को ओपन करें।
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Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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एडमिट कार्ड में दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Railway ALP CBT 2 Exam City Intimation Slip 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप में आप ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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उम्मीदवार का नाम
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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पिता का नाम
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कैटेगरी
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परीक्षा की तिथि
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परीक्षा का शहर
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परीक्षा का राज्य
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परीक्षा की शिफ्ट
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रिपोर्टिंग समय
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गेट बंद होने का समय
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परीक्षा शुरू होने का समय
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फ्री ट्रैवल अथॉरिटी
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महत्वपूर्ण निर्देश
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.