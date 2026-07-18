UPSC CAPF Exam 2026: यूपीएससी सीपीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा कल, यहां जानें जरूरी गाइडलाइंस

UPSC CAPF Exam 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती परीक्षा 2026 कल यानी दिनांक 19 जुलाई 2026, रविवार को आयोजित की जाएंगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ सहित विशेष सुरक्षा बलों को भरना है। जिसके माध्यम से कुल 349 रिक्त पदों का भरा जाना है। परीक्षा ऑफलाइन मोड (पेन और पेपर) में देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

UPSC CAPF 2026 Exam Schedule

यूपीएससी सीपीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 19 जुलाई 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगी। एग्जाम शेड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी आप नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।

पेपर-1: सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता