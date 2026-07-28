Rajasthan LDC Answer Key 2026: एलडीसी भर्ती उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका, तुरंत करें Apply

Rajasthan LDC Answer Key 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांक 24 जुलाई 2026 को राजस्थान लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। इसकी परीक्षा दिनांक 05 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। अभी तक जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान एलडीसी भर्ती पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। उनके पास यह आखिरी मौक है। अंतिम तिथि के बाद आपत्ति दर्ज नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियां 26 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है।

Rajasthan LDC Answer Key Objection Link

राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 10644 रिक्त पदों को भरना चाहता है, जिसकी लिखित परीक्षा 05 जुलाई 2026 (रविवार) को आयोजित की गई थी। इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 5 के तहत सैलरी दी जाती है। आरएसएसबी उत्तर कुंजी से संबंधित ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी नलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।