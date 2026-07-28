RSSB CET Previous Year Question Paper: राजस्थान सेट 12वीं और ग्रेजुएशन के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यहां से करें डाउनलोड

RSSB CET Previous Year Question Paper: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं (सीनियर सेकंडरी) और ग्रेजुएशन लेवल पदों की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। 12वीं लेवल की परीक्षा दिनांक 23 अक्टूूबर से 25 अक्टूबर 2026 के बीच और ग्रेजुएशन लेवल पदों की परीक्षा दिनांक 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

राजस्थान सेट परीक्षा राज्य में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस परीक्षा में बैठने से पहले आपको एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा का पैटर्न और टॉपिक को समझने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करने चाहिए। आप नीचे लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करके राजस्थान सेट 12वीं और ग्रेजुएशन के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB CET Previous Year Question Paper

राजस्थान सेट परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को प्रश्नों को समझने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपको अलग-अलग विषय से संबंधित प्रश्नों और एग्जाम पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। राजस्थान सीईटी प्रश्न पत्र में राज्य का इतिहास, राज्य की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक प्रणाली, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक तर्क और गणित, समसामयिक मामले, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी आदि सेक्शन होते हैं। इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों की सॉल्व करना चाहिए।