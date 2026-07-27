UGC NET Answer Key 2026: कभी भी जारी हो सकती है यूजीसी नेट उत्तर कुंजी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

UGC NET Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जून सेशन के लिए राष्ट्रीय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) की परीक्षा दिनांक 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 29 जून और 30 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इसका री-एग्जाम दिनांक 05 जुलाई 2026 को हुआ था। इस परीक्षा में शामिल तकरीबन 7 लाख से अधिक उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर कुंजी किसी भी समय जारी की जा सकती है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।

UGC NET Answer Key 2026 PDF Download Link यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कंजी सभी 87 अलग-अलग विषयों के लिए जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर उपलब्ध होगा। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। जब जारी हो जाएगी। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करत रहें। यूजीसी नेट उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड लिंक जल्द उपलब्ध UGC NET Answer Key 2026 June - हाइलाइट्स यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए इस बार अनुमानित 9,93,702 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में लगभग 7,35,614 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार भारत की किसी भी सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर (लेक्चरर) के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा का नाम यूजीसी नेट परीक्षा 2026 विषय 87 परीक्षा की तिथि 22 जून से 25 जून 2026 के अलावा 29 और 30 जून 2026 को आयोजित उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि जल्द उत्तर कुंजी डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in UGC NET Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें? यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

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UGC NET Provisional Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेश नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

आपको रिस्पॉन्स शीट, प्रश्न पत्र और आंसर-की देखने का विकल्प मिल जाएगा।

Download बटन पर क्लिक करके उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर लें।

उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगाएं।