UPPSC PCS 2026 Registration Last Date: यूपी पीसीएस 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, अब 3 अगस्त कर सकते हैं Apply

UPPSC PCS 2026 Registration Last Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी कियी है, जो उम्मीदवार यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अब 03 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने 25 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया था, जिसकी अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 से 03 अगस्त 2026 हो गई है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से यूपीपीएससी विज्ञापन संख्या A-1/E-1/2026 के तहत प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर डायट, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर सहित अन्य स्पेशलिस्ट 500 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) (जनरल/स्पेशल रिक्रूटमेंट) परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।