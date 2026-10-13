UPSSSC PET Admit Card 2026: सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द, यहां देखें Direct Link

UPSSSC PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET 2026 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिटी परीक्षा स्लिप 12 अक्टूबर 2026 को जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जल्द ही ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थी इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE UPSSSC PET Exam City Slip 2026 Download Link उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET Exam City Slip 2026 डाउनलोड करने का लिंक 12 अक्टूबर 2026 को एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी upsssc.gov.in पर जाकर अपने Registration Number और Date of Birth के जरिए परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, UPSSSC PET Admit Card 2026 भी जल्द ही जारी किया जाएगा ।

UP PET Exam City Slip 2026 Download Link (Active) विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी । #upsssc #pet_2026 #city_intimation https://t.co/byzeRu6BBa — UPSSSC Official (@UpssscOfficial1) October 12, 2026 UPSSSC PET Admit Card 2026- हाइलाइट्स यूपी पीईटी 2026 एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा का नाम UPSSSC PET 2026 आयोग का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सिटी स्लिप तिथि 12 अक्टूबर 2026 (जारी) एडमिट कार्ड तिथि 20 अक्टूबर 2026 (संभावित) परीक्षा तिथि 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 एडमिट कार्ड का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in UPSSSC PET Admit Card 2026 कब जारी होगा? विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, UPSSSC PET 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर 2026 को जारी किए जाने की उम्मीद है। जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना हॉल टिकट तथा परीक्षा शहर जानकारी चेक कर सकेंगे। जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा तिथि, समय, पाली (शिफ्ट) और परीक्षा केंद्र के पते की जांच अवश्य कर लें।

UPSSSC PET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से यूपी पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें । सबसे पहले upsssc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर Latest News सेक्शन खोलें। UPSSSC PET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। कैप्चा कोड मांगे जाने पर उसे भरें। Submit बटन पर क्लिक करें। एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें। UP PET City Slip 2026 Out: यूपी पीईटी सिटी स्लिप upsssc.gov.in जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड UPSSSC PET Exam City Slip 2026 कैसे चेक करें? सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें: UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। होम पेज पर PET 2026 Exam City Slip का लिंक खोजें। लिंक पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरें। फिर Submit बटन पर क्लिक करें। परीक्षा शहर की जानकारी चेक करें और सिटी स्लिप डाउनलोड करें।