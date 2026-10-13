UPSSSC PET Admit Card 2026: सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द, यहां देखें Direct Link
UPSSSC PET Admit Card and City Slip 2026: यूपी पीईटी परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने Registration Number और जन्मतिथि दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जल्द ही इसी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
UPSSSC PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET 2026 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिटी परीक्षा स्लिप 12 अक्टूबर 2026 को जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जल्द ही ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थी इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE
UPSSSC PET Exam City Slip 2026 Download Link
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET Exam City Slip 2026 डाउनलोड करने का लिंक 12 अक्टूबर 2026 को एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी upsssc.gov.in पर जाकर अपने Registration Number और Date of Birth के जरिए परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, UPSSSC PET Admit Card 2026 भी जल्द ही जारी किया जाएगा ।
UP PET Exam City Slip 2026 Download Link (Active)
विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी । #upsssc #pet_2026 #city_intimation https://t.co/byzeRu6BBa— UPSSSC Official (@UpssscOfficial1) October 12, 2026
UPSSSC PET Admit Card 2026- हाइलाइट्स
यूपी पीईटी 2026 एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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UPSSSC PET 2026
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
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सिटी स्लिप तिथि
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12 अक्टूबर 2026 (जारी)
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एडमिट कार्ड तिथि
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20 अक्टूबर 2026 (संभावित)
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परीक्षा तिथि
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25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड का माध्यम
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC PET Admit Card 2026 कब जारी होगा?
विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, UPSSSC PET 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर 2026 को जारी किए जाने की उम्मीद है। जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना हॉल टिकट तथा परीक्षा शहर जानकारी चेक कर सकेंगे। जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा तिथि, समय, पाली (शिफ्ट) और परीक्षा केंद्र के पते की जांच अवश्य कर लें।
UPSSSC PET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से यूपी पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें ।
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सबसे पहले upsssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Latest News सेक्शन खोलें।
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UPSSSC PET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
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अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
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कैप्चा कोड मांगे जाने पर उसे भरें।
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Submit बटन पर क्लिक करें।
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एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
UP PET City Slip 2026 Out: यूपी पीईटी सिटी स्लिप upsssc.gov.in जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
UPSSSC PET Exam City Slip 2026 कैसे चेक करें?
सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
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UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
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होम पेज पर PET 2026 Exam City Slip का लिंक खोजें।
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लिंक पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरें।
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फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
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परीक्षा शहर की जानकारी चेक करें और सिटी स्लिप डाउनलोड करें।
UPSSSC PET City Slip 2026 OUT: Check Exam City at upsssc.gov.in
एडमिट कार्ड पर कौन-सी जानकारी होगी?
एडमिट कार्ड पर परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, परीक्षा तिथि, शिफ्ट, केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश दिए हो सकते हैं। सभी विवरणों को ध्यान से चेक कर लें।
परीक्षा के दिन जरूरी निर्देश
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एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं।
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मान्य फोटो आईडी साथ रखें।
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परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें।
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मोबाइल फोन और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान न ले जाएं।
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एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.