MP Police Constable Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आज 17 नवंबर 2026 को जारी किए जाने की संभावना है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। MPESB द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर 2026 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
MP Constable Admit Card 2026 Link कहां एक्टिव होगा?
एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 का लिंक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर एक्टिव होगा। उम्मीदवार जिसने कांस्टेबल (GD) इस पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के साथ अन्य डिटेल्स की मदद से आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल (GD) के पदों के लिए परीक्षा 19 नवंबर को आयोजित की जा रही है। एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए "Admit Card" विकल्प पर क्लिक करें और "Police Constable (G.D.) Recruitment Test" के लिंक को चुनें।
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अब लॉगिन विवरण दर्ज करें: एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और माता के नाम के पहले दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक (ऊपर बताए गए फॉर्मेट के अनुसार) दर्ज करें।
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स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को हल करके बॉक्स में भरें।
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अंत में 'Search' बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।