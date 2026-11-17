प्रश्न 1: एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 कब आयोजित की जाएगी?

उत्तर: एमपी पुलिस कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा 19 नवंबर 2026 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

प्रश्न 2: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 कब जारी किया जाएगा?

उत्तर: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज (17 नवंबर 2026) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है।

प्रश्न 3: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

उत्तर: उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 4: हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए किन लॉगिन विवरणों की आवश्यकता होगी?

उत्तर: उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि, माता के नाम के पहले दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक दर्ज करने होंगे।

प्रश्न 5: एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है?

उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Admit Card" विकल्प चुनें, अपनी लॉगिन डिटेल्स व कैप्चा कोड दर्ज करें, और 'Search' पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड व प्रिंट करें।