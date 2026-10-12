India Post GDS Result 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
India Post GDS Result 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर सर्कल-वाइज PDF के रूप में जारी किया गया है। आवेदक अब अपनी पहली मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आगे लेख में दिया गया है।
India Post GDS Result 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) 2026 की पहली मेरिट लिस्ट आज 12 अक्टूबर, 2026 को जारी कर दी गई है। संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग, डाक सर्किलों में 23,757 रिक्तियों के लिए आयोजित जीडीएस ऑनलाइन भर्ती 2026 की मेरिट लिस्ट आज प्रकाशित की गई। सितंबर में आवेदन करने वाले उम्मीदवार Merit List अब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल नहीं होती। उम्मीदवारों का चयन कक्षा 10 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है, और उम्मीदवार इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन भर्ती पोर्टल के माध्यम से अपनी चयन स्थिति देख सकते हैं।
India Post GDS 2026: रिजल्ट जारी
इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2025 के लिए सभी सर्किलों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी सर्किल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, उम्मीदवारों को 30 दिनों के भीतर औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है। आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि इन औपचारिकताओं में तीन दिनों का निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण और जहां लागू हो, आवास की व्यवस्था करना शामिल है। औपचारिकताओं को पूरा ना करने वाले कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और पद अगले उम्मीदवार को दिया जा सकता है। इसलिए, चयनित उम्मीदवारों को अपना प्रस्ताव ध्यान से पढ़ना चाहिए, समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए और प्रस्ताव जारी होते ही अगले चरणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
India Post GDS 1st Merit List 2026 Download Link
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट को 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके तहत 23,757 जीडीएस पदों पर भर्ती होगी। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए उपस्थित होना होगा। इस भर्ती के तहत BPM (ब्रांच पोस्टमास्टर), ABPM (असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर) और डाक सेवक के पद भरे जाएंगे।
Click here: जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट 2026 जारी
India Post GDS Result 2026: सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट PDF
उम्मीदवार अपनी सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट पीडीएफ नीचे दिए टेबल से डाउनलोड कर सकते हैं:
|
राज्य/डाक सर्कल
|
रिजल्ट
|
आंध्र प्रदेश जीडीएस रिजल्ट 2026
|
असम जीडीएस रिजल्ट 2026
|
बिहार जीडीएस रिजल्ट 2026
|
छत्तीसगढ जीडीएस रिजल्ट 2026
|
दिल्ली जीडीएस रिजल्ट 2026
|
गुजरात जीडीएस रिजल्ट 2026
|
हरियाणा जीडीएस रिजल्ट 2026
|
हिमाचल प्रदेश जीडीएस रिजल्ट 2026
|
जम्मू और कश्मीर जीडीएस रिजल्ट 2026
|
झारखंड जीडीएस रिजल्ट 2026
|
कर्नाटक जीडीएस रिजल्ट 2026
|
केरल जीडीएस रिजल्ट 2026
|
मध्य प्रदेश जीडीएस रिजल्ट 2026
|
महाराष्ट्र जीडीएस रिजल्ट 2026
|
नॉर्थ ईस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026
|
ओडिशा जीडीएस परिणाम 2026
|
पंजाब जीडीएस रिजल्ट 2026
|
राजस्थान जीडीएस रिजल्ट 2026
|
तमिलनाडु जीडीएस रिजल्ट 2026
|
तेलंगाना जीडीएस रिजल्ट 2026
|
उत्तर प्रदेश जीडीएस रिजल्ट 2026
|
उत्तराखंड जीडीएस रिजल्ट 2026
|
पश्चिम बंगाल जीडीएस रिजल्ट 2026
GDS Salary 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी 2026
इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 का वार्षिक वेतन पैकेज विभिन्न पदों के लिए अलग होता है। जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर का वार्षिक वेतन 1,44,000 रुपये जबकि अन्य पदों के लिए यह 1,20,000 रुपये से शुरू होता है। उम्मीदवार घंटों के अनुसार सैलरी पैकेज नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
|इंडिया पोस्ट जीडीएस का 2026 का इन-हैंड वेतन
|
जीडीएस पोस्ट
|
टीआरसीए 4 घंटे के लिए
|
टीआरसीए 5 घंटे के लिए
|
शाखा पद प्रबंधक (BPM)
|
12,000 रुपये प्रति माह
|
14,500 रुपये प्रति माह
|
सहायक शाखा पद प्रबंधक (ABPM)
|
10,000 रुपये प्रति माह
|
12,000 रुपये प्रति माह
|
ग्रामीण डाक सेवक (GDS)
|
10,000 रुपये प्रति माह
|
12,000 रुपये प्रति माह
India Post GDS Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट 2026 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं।
स्टेप 2 जीडीएस पोर्टल पर, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों, मेरिट सूची या परिणाम से संबंधित नवीनतम अधिसूचना या लिंक देखें।
स्टेप 3 अपने राज्य का GDS Merit List PDF ओपन करें।
स्टेप 4 मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 5 कट ऑफ मार्क्स देखें।
India Post GDS Result 2026 के बाद क्या?
जिन उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट में शामिल हैं, उन्हें अगले चरण में आम तौर पर नियुक्ति से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी डिटेल्स देखनी चाहिए। उम्मीदवारों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए और परिणाम/शॉर्टलिस्टिंग नोटिस में उल्लिखित निर्देशों की जांच करनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि का प्रमाण
- वैध पहचान प्रमाण
- श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
- जहां भी लागू हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- जहां लागू हो, विकलांगता प्रमाण पत्र
- इंडिया पोस्ट द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़
- जहां आवश्यक हो, संबंधित स्थानीय भाषा के दस्तावेज या पात्रता दस्तावेज।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.