Aaj ki Sarkari Vacancy in Hindi: जागरण जोश आज आपके लिए कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों की लिस्ट लेकर आया है, जिनके लिए केवल 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आइए नीचे इस लेख में ऐसी ही प्रमुख सरकारी नौकरियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो आपके करियर के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती हैं। सही समय पर आवेदन करके अगला नंबर आपका भी हो सकता है।

BHU यूनिवर्सिटी में 600 से अधिक भर्तियां

नॉन टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो ऐसे में बनारस हिंदू विश्विद्यालय यानी BHU यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में ग्रुप-ए, बी और ग्रुप-सी के 601 पदों पर भर्ती निकली है और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए। केवल 15 दिसंबर 2026 तक ही ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे।

असम राइफल्स में भर्ती होने का शानदार मौका

असम राइफल्स ने टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन के कुल 354 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 10वीं और 12वीं के पास होने सर्टिफिकेट के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन फीस 100 रुपये हैं और उम्र 18 से 23 या 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।