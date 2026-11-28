RRB Paramedical Answer Key 2026: आआरबी पैरामेडिकल आंसर-की जल्द होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड
RRB Paramedical Answer Key 2026: आरआरबी जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पैरामेडिकल परीक्षा की आंसर-की 2026 जारी करेगा। इसकी परीक्षा 23 और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। आआरबी पैरामेडिकल के एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Paramedical Answer Key 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर आरआरबी पैरामेडिकल परीक्षा की आंसर-की 2026 जारी करेगा। इसकी परीक्षा देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर 23 और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। आरआरबी इस भर्ती एग्जाम के माध्यम से कुल 590 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में सीबीटी, डॉक्यमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है।
आआरबी पैरामेडिकल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Paramedical Answer Key 2026 Download Link
आआरबी पैरामेडिकल आंसर-की डाउनलोड करने का लिंक जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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आआरबी पैरामेडिकल आंसर-की 2026 डाउनलोड लिंक
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जल्द जारी
RRB Paramedical Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
अगर किसी अभ्यर्थी को आआरबी पैरामेडिकल आंसर-की से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन शुल्क और प्रासंगिक दस्तावेज के साथ जमा करा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)
|
पद का नाम
|
आरआरबी पैरामेडिकल
|
रिक्त पद
|
590
|
सलेक्शन प्रोसेस
|
सीबीटी, डॉक्यमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल
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परीक्षा की तिथि
|
23 और 25 नवंबर 2026 को आयोजित
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आंसर-की जारी होने की तिथि
|
जल्द
|
ऑफिशियल वेबसाइट
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rrb.indianrailways.gov.in
RRB Paramedical Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
आरआरबी पैरामेडिकल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What's New सेक्शन देखें।
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RRB Paramedical Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।
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आंसर-की कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.