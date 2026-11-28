Gold Price Today in India, आज सोने का भाव क्या है 28 November 2026: सोने की कीमतें लगातार बदल रही हैं। बीते कुछ दिनों से पीली धातु की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सोने चांदी के भाव के उतार चढ़ाव पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आइये जानते हैं 28 नवंबर को सोने का भाव क्या है?

शुक्रवार को तेजी के बाद आज शनिवार को बाजार खुलने से पहले सोने के वायदा भाव स्थिर ही रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का भाव स्थिर ही रहा। 0.09 फीसदी यानी 111 रुपये टूटकर 1,22,161 रुपये प्रति 10 ग्राम ही रहा। हालांकि इससे पिछले कारोबारी दिन सोना 1,22,272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

Gold Rate Today: अपने शहर में सोने का ताजा भाव जानें

अलग-अलग बाजारों और स्रोतों के अनुसार सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सोने के गहने खरीदने से पहले अपने शहर के सर्राफा बाजार में ताजा रेट जरूर पता कर लें। इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,299 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,15,690 रुपये, 18 कैरेट 94,724 रुपये और 14 कैरेट सोना 73,885 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।