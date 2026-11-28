Gold Rate Today 28 नवंबर 2026: आज सोने का भाव 28 नवंबर को क्या है, जानें अपने शहर में 24, 22, 18 कैरेट की कीमत
Gold Rate Today, Gold Price Today in India, आज सोने का भाव क्या है 28 November 2026: सोने की कीमतें लगातार बदल रही हैं। बीते कुछ दिनों से पीली धातु की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सोने चांदी के भाव के उतार चढ़ाव पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आइये जानते हैं 28 नवंबर को सोने का भाव क्या है?
Gold Price Today in India, आज सोने का भाव क्या है 28 November 2026: सोने की कीमतें लगातार बदल रही हैं। बीते कुछ दिनों से पीली धातु की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सोने चांदी के भाव के उतार चढ़ाव पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आइये जानते हैं 28 नवंबर को सोने का भाव क्या है?
शुक्रवार को तेजी के बाद आज शनिवार को बाजार खुलने से पहले सोने के वायदा भाव स्थिर ही रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का भाव स्थिर ही रहा। 0.09 फीसदी यानी 111 रुपये टूटकर 1,22,161 रुपये प्रति 10 ग्राम ही रहा। हालांकि इससे पिछले कारोबारी दिन सोना 1,22,272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
Gold Rate Today: अपने शहर में सोने का ताजा भाव जानें
अलग-अलग बाजारों और स्रोतों के अनुसार सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सोने के गहने खरीदने से पहले अपने शहर के सर्राफा बाजार में ताजा रेट जरूर पता कर लें। इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,299 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,15,690 रुपये, 18 कैरेट 94,724 रुपये और 14 कैरेट सोना 73,885 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
वहीं, बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने का भाव 3,567.30 डॉलर प्रति औंस पर ही स्थिर रहा।
दूसरी ओर, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बढ़कर सभी टैक्स सहित 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,410 रुपये, 22 कैरेट का 1,17,710 रुपये और 18 कैरेट सोने का दाम 96,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
शहर 24 कैरेट सोना/ 22 कैरेट सोना/ 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹126600/ ₹116150/ ₹95060
मुंबई ₹126550/ ₹116000/ ₹94910
कोलकाता ₹126550/ ₹116000/ ₹94910
चेन्नई ₹126550/ ₹116000/ ₹94900
पटना ₹126600/ ₹116050/ ₹94960
लखनऊ ₹126600/ ₹116150/ ₹95060
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.