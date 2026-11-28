RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026: राजस्थान प्रथम श्रेणी शिक्षक फाइनल रिजल्ट जारी, सब्जेक्ट वाइज PDF डाउनलोड करें
RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026: आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परिणाम 2026 जारी किया है। जो कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल हुए थे, वे अब rpsc.rajasthan.gov.in पर अपने सब्जेक्ट-वाइज और रोल नबर वाइज रिजल्ट PDF चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए RPSC 1st Grade Final Result 2026 जारी कर दिया है। कमीशन ने 25 नवंबर, 2026 को गणित से शुरू करते हुए सब्जेक्ट-वाइज फाइनल रिजल्ट जारी किया, उसके बाद 27 नवंबर, 2026 को एग्रीकल्चर, इंग्लिश, कॉमर्स, राजनीतिक श्रान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इतिहास और बायोलॉजी का परिणाम जारी किया। जो कैंडिडेट भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट से अपने सब्जेक्ट-वाइज रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में चुने गए कैंडिडेट के रोल नंबर हैं। उम्मीदवार रिजल्ट सेक्शन में अपना रोल नंबर सर्च करके अपना सिलेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। मेन सिलेक्शन लिस्ट, रिज़र्व लिस्ट और दूसरे सब्जेक्ट के कट-ऑफ मार्क्स भी जारी होने के बाद अपडेट किए जाएंगे।
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RPSC 1st Grade Subject wise Teacher Final Result 2026 Download link
कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट सब्जेक्ट-वाइज PDF खोलकर अपना रोल नंबर सर्च करके चेक कर सकते हैं कि उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं। कैंडिडेट नीचे दी गई टेबल से RPSC स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 का सब्जेक्ट-वाइज फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
|
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर रिजल्ट 2026 सब्जेक्ट-वाइज
|
PDF डाउनलोड लिंक
|
गणित (Mathematics)
|
इतिहास (History)
|
जीवविज्ञान (Biology)
|
चित्रकला (Drawing)
|
राजनीति विज्ञान (Political Science)
|
व्यापार (Commerce)
|
लोक प्रशासन (Public Administration)
|
कृषि (Agriculture)
|
अंग्रेजी (English)
Rajasthan 1st Grade Final Result 2026 Highlights
उम्मीदवार RPSC 1st Grade Final Result 2026 के बारे में सभी जानकारी नीचे दी गई टेबल में पा सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|
भर्ती का नाम
|
स्कूल लेक्चरर और कोच भर्ती 2025
|
पोस्ट नाम
|
स्कूल लेक्चरर (पहली कक्षा के शिक्षक)
|
विज्ञापन संख्या
|
06/2025-26
|
परिणाम का नाम
|
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फाइनल रिजल्ट 2026
|
रिजल्ट जारी होने की तारीख
|
27 नवंबर, 2026
|
प्रथम विषय का परिणाम
|
गणित, कृषि, अंग्रेजी, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास और जीव विज्ञान
|
परिणाम मोड
|
पीडीएफ
|
चयन सूची
|
मुख्य सूची और आरक्षित सूची
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
आरपीएससी प्रथम श्रेणी ग्रेड टीचर फाइनल रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें:
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अपने संबंधित विषय की सब्जेक्ट-वाइज PDF डाउनलोड करें।
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PDF को खोलकर अपना रोल नंबर (Roll Number) सर्च करें।
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इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.