दिल्ली में 9 डिग्री पहुंचा पारा: मौसम और प्रदूषण की दोहरी मार

आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अपने तय समय के अनुसार ही खुले रहेंगे। हालांकि, कई राज्यों के शिक्षा विभागों ने सेशन 2026-27 के Winter Vacation की एक्सपेक्टेड और ऑफिशियल डेट्स जारी कर दी हैं।

लेटेस्ट ऑफिशियल स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फिलहाल अभी तक स्कूलों की छुट्टी को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है।

School Winter Vacation 2026-27: नवंबर का आखिरी हफ्ता आते-आते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सुबह और रात के समय बढ़ती ठिठुरन और हल्की धुंध के बीच छात्रों को केवल अपनी स्कूलों की छुट्टी की जानकारी चाहिए होती हैं। ऐसे में आज 28 नवंबर 2026 को भी छात्रों को अपने स्कूल की छुट्टी से जुड़ी अपडेट के बारे में जानना हैं।

नेशनल राजधानी दिल्ली के साथ-साथ NCR के शहरों में ठंड का असर काफी साफ दिखने लगा है। मौसम सेंटर के ताजा अपडेट्स के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे देखा गया है। इसके साथ ही सुबह के समय धुंध और खराब वायु की गुणवत्ता यानी AQI 224 के आसपास ने पेरेंट्स को छात्रो की सेहत को लेकर चिंताजनक कर दिया है।

Cold Wave - School Holiday

फिलहाल शीतलहर (Cold Wave) की ऑफिशियल चेतावनी जारी न होने के कारण स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन दिसंबर में ठंड और कोहरा बढ़ने पर जिला प्रशासन लेवल पर स्कूलों की टाइमिंग बदलने या छुट्टी पर फैसला लिया जा सकता है।

Winter Vacation 2026-27 - State Wise Holiday Update 28 November 2026

अलग-अलग राज्यों के शैक्षणिक कैलेंडर और ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में विंटर वेकेशन की एक्सपेक्टेड और जारी डेट्स का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। सभी छात्र यहां से जानें अपडेट्स: