CBSE CTET Exam City Slip 2026 Out: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। 12 और 13 दिसंबर 2026 को होने वाली दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए CTET सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड लिंक परीक्षा से 15 दिन पहले एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सिटी इंटिमेशन स्लिप कैंडिडेट्स को एग्जाम की तारीख से पहले अपनी ट्रैवल और रहने की जगह प्लान करने में मदद करती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह स्लिप सिर्फ़ कैंडिडेट्स को एग्जाम सिटी के बारे में बताती है और यह ई-एडमिट कार्ड का काम नहीं करती है।

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CTET City Intimation Slip 2026 Download Link

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 27 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर CTET सिटी इंटिमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है ।जिन कैंडिडेट्स ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) के लिए रजिस्टर किया है, वे अब अपना अलॉटेड एग्जाम सिटी पहले से चेक कर सकते हैं। CTET सिटी इंटिमेशन स्लिप एक्सेस करने के लिए, कैंडिडेट्स को ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा