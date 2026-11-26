RSSB CET 12th Level Admit Card 2026 Live: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से समान पात्रता परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। अधिकारिक नोटिस के अनुसार, राजस्थान CET 12th Level (सीनियर सेकेंडरी लेवल) परीक्षा का आयोजन 1, 2 और 3 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे Hall Ticket PDF पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026 Download link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा (Senior Secondary level) 2026 के लिए ई-एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवारों SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर Admit Card डाउनलोड कर पाएंगे।

आरएसएसएसबी सीईटी 12th Level एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक

RSSB CET 12th Level Admit Card 2026: हाइलाइट्स

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 12th Level सिटी स्लिप 22 नवंबर को जारी की थी। जिसमें उम्मीदवारों के परीक्षा शहर की जानकारी शामिल रहीं। नीचे दिए टेबल में आप एग्जाम से जुड़े अन्य डिटेल्स चेक कर सकते हैं:

चयन बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) परीक्षा का नाम राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) सीनियर सेकेंडरी (12th Level) विज्ञापन संख्या (Advt. No.) 08/2026 परीक्षा का स्तर राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा(State-Level Eligibility Test) परीक्षा मोड ऑफलाइन (OMR शीट आधारित) परीक्षा तिथियां 01, 02 और 03 दिसंबर 2026 एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तारीख 21 नवंबर 2026 (जारी) एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 26 नवंबर 2026 (आज) लॉगिन क्रेडेंशियल एप्लीकेशन नंबर जन्मतिथि या राजस्थान SSO ID ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in

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Steps to Download Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026

राजस्थान CET 12th लेवल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, "Get Admit Card" के ऑप्शन पर जाएं।

स्टेप 3 अब "Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026" लिंक पर जाएं।

स्टेप 4 उम्मीदवार Application Number और Date of Birth या SSO ID और Password दर्ज करें।

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।