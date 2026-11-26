26 November 2026 Holiday Update: आज गुरुवार 26 नवंबर 2026 को देशभर में संविधान दिवस (Constitution Day/Samvidhan Divas) मनाया जा रहा है। Constitution Day 2026 को लेकर छात्रों और पेरेंट्स के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या आज 26 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी या क्लासेस रेगुलर रूप से ही चलेंगी।

उपलब्ध ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कोई नेशनल हॉलिडे जारी नहीं की गई है। इसलिए राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ ज्यादातर राज्यों में स्कूल अपने रेगुलर टाइम पर ही खुले रहने की उम्मीद है, जहां पढ़ाई के साथ संविधान दिवस से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

CBSE issues circular on Constitution Day 2026

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस मनाने को लेकर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्कूलों से मॉर्निंग असेंबली में संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का वाचन कराने और छात्रों को संविधान सभा व संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने वाले कार्यक्रमों के आयोजन का सुझाव दिया गया है। वहीं, गुजरात में दिवाली की छुट्टियां 25 नवंबर को समाप्त होने के बाद 26 नवंबर से नियमित शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने का कार्यक्रम है।