GIMS Staff Nurse Exam 2026: उत्तर प्रदेश शासन के स्वायत्त संस्थान गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GIMS), ग्रेटर नोएडा ने GIMS Staff Nurse Exam 2026 के एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया हैं। जिन छात्रों ने स्टाफ नर्स के 100 पोस्ट पर भर्ती के लिए सफलता पूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब वेबसाइट gims.ac.in पर जाकर अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT) 3 दिसंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर छात्रों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:00 बजे निर्धारित की गई है, जबकि सभी छात्रों के लिए एंट्री गेट सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे।

GIMS Staff Nurse Admit Card 2026 Download Link

GIMS Staff Nurse Exam 2026 में शामिल होने वाले छात्र अपने-अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन डायरेक्ट लिंक का उपयोग करें।