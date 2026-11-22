UP PET Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया गया था। उम्मीदवार जिसने यह परीक्षा दी थी, वे अपनी लॉगिन डिटेल्स (रजिट्रेशन नंबर और पासवर्ड) की मदद से अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।
UPSSSC PET 2026 Result - हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में यूपी पीईटी रिजल्ट 2026 से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UPSSSC PET 2026)
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आयोजक आयोग
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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परीक्षा तिथियां
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25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026
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परीक्षा मोड
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ऑफलाइन (शिफ्ट 1 एवं शिफ्ट 2)
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आंसर की जारी होने की तिथि
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2 नवंबर, 2026
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आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि
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12 नवंबर 2026
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रिजल्ट तिथि
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नवंबर-दिसंबर 2026 (संभावित)
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आधिकारिक वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UP PET Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
यूपी पीईटी रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर 'Notice Board' या 'Latest News & Notifications' सेक्शन में जाएं।
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फिर "UPSSSC PET 2026 Result" के संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
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मांगी गई जानकारी (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।
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सबमिट पर क्लिक करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।