Rajasthan CET 12th City Slip 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) 12th लेवल 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप आज 21 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर अपनी SSO ID से लॉगिन करके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे। इसके अलावा, प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र 26 नवंबर 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

Rajasthan CET 12th Level City Intimation Slip 2026 Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, राजस्थान CET 12th Level (सीनियर सेकेंडरी) 2026 के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित जिले (City Intimation) की जानकारी देखने का लिंक यहां आज 21 नवंबर 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी SSO ID या आधिकारिक पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके अपना परीक्षा शहर देख पाएंगे।

राजस्थान CET सिटी स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।