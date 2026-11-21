Rajasthan CET 12th City Slip 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) 12th लेवल 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप आज 21 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर अपनी SSO ID से लॉगिन करके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे। इसके अलावा, प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र 26 नवंबर 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
Rajasthan CET 12th Level City Intimation Slip 2026 Link
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, राजस्थान CET 12th Level (सीनियर सेकेंडरी) 2026 के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित जिले (City Intimation) की जानकारी देखने का लिंक यहां आज 21 नवंबर 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी SSO ID या आधिकारिक पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके अपना परीक्षा शहर देख पाएंगे।
राजस्थान CET सिटी स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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अपनी SSO ID, Password और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।
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इसके बाद अपने डैशबोर्ड पर दिए गए Recruitment Portal या Citizen Apps (G2C) सेक्शन में जाएं।
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ऊपर दिए गए “Get City Slip” के विकल्प पर क्लिक करें।
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यहाँ आपको Rajasthan CET 2026 परीक्षा का लिंक दिखाई देगा।, उस पर क्लिक करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।