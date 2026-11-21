Aaj ki Sarkari Naukri Latest Vacancy 2026: अगर आप युवा हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वैकेंसी किस-किस डिपार्टमेंट में खाली है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कहीं निकल तो नहीं गई। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी के बारे में आपको पल-पल की अपडेट मिलती रहे, तो आज का यह आर्टिकल खास आपके लिए है। हम नीचे कुछ ऐसी प्रमुख सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे, जहां अभी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं।

सिविल जज बनने का सुनहरा अवसर

जो यूथ जज की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह काम की बात हो सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी में सिविल जज के 365 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2026 है और उम्र 22 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।

RITES लिमिडेट में अप्रेंटसशिप के 281 पदों पर निकली भर्ती

राइट्स लिमिटेड में अप्रेंटिस के कुल 281 पदों पर भर्ती की जाएगी।आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है। 25 नवंबर 2026 के बाद फॉर्म जमा नहीं होंगे। अप्रेंटिस के पदों पर जो कैंडिडेट्स सलेक्ट होंगे, उन्हें हर महीने 15,650 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए ग्रेजुएट्स होना जरूरी है।