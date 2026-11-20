IBPS PO Mains Result 2026: आईबीपीएस पीओ मेन्स रिजल्ट ibps.in जल्द, स्कोरकार्ड डायरेक्ट लिंक से चेक करें
IBPS PO Mains Result 2026: आईबीपीएस पीओ मेन्स रिजल्ट आज 20 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार CRP PO/MT-XVI भर्ती के लिए IBPS PO Mains Exam 2026 में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
IBPS PO Mains Result 2026: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) आज 20 नवंबर 2026 को मेन्स एग्जाम रिजल्ट जारी करने जा रहा है। जो उम्मीदवार IBPS PO Mains Exam 2026 में शामिल हुए थे, वे अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे। जो लोग IBPS PO Phase II क्लियर करेंगे, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज यानी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट अपना रिजल्ट ibps.in पर रोल नंबर, नाम और कैटेगरी के साथ चेक कर सकते हैं।
IBPS PO Mains Result 2026: रिजल्ट
IBPS PO मेंन्स रिजल्ट 2026 कुल 7565 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) वैकेंसी के लिए Phase II एग्जाम के लिए 20 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। कैंडिडेट अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वे उम्मीदवार मेन्स एग्जाम रिजल्ट चेक कर पाएंगे जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है।
IBPS PO Mains Result 2026 Download Link
इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने IBPS PO मेन्स रिजल्ट 2026 का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। कैंडिडेट अपना यूजरनेम/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि से ibps.in पर अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिजल्ट सिर्फ IBPS रिक्रूटमेंट पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन घोषित किया गया है। हमने रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक दिया है।
IBPS PO Mains Result कैसे डाउनलोड करें?
कैंडिडेट IBPS PO Mains Result ऑफिशियल IBPS पेज ibps.in पर या इस आर्टिकल में दिए गए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं।
- IBPS की वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
- होमपेज पर CRP-PO/MT पर क्लिक करें ।
- प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी-XVI के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करें ।
- उस लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें जिसमें CRP PO/MT CRP-XVI के लिए मेन्स एग्जाम का रिजल्ट लिखा है ।
- लॉग इन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि (DOB) डालें।
- स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड डालें।
- IBPS PO Mains Result 2026 और क्वालिफाइंग स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए प्रिंटआउट ले लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.