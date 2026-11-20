Rajasthan Panchayat Chunav Results 2026 Live: राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में विजेताओं के नाम आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। राज्य के 37 जिलों में जिला मुख्यालयों पर एक साथ मतगणना कराई जा रही है। लेटेस्ट अपडेट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पीछे जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस (Congress) बढ़त बना ली है। हालांकि, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी तस्वीर सभी नतीजे आने के बाद ही साफ होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में मतगणना 17 दिसंबर को होगी। आयोग ने इन जिलों के लिए 18 नवंबर को आदेश जारी किया था। वहीं एक बड़े उलटफेर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी पंचायत चुनाव हार गई है। ऐसे में इन चार जिलों के चुनाव परिणाम बाकी जिलों से अलग दिन घोषित किए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है चुनाव का लेटेस्ट अपडेट।