आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव है। इस बीच वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने और कटने का सिलसिला जारी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा है या फिर इसमें बदलाव हुआ है, तो अब इसके 15 दिनों बाद आपको नया वोटर कार्ड मिल सकता है। इसे लेकर Election Commission ने बड़ा बदलाव कर दिया है।

अब आप घर बैठे ही अपना नया वोटर आई़डी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद उसकी प्रिटिंग से लेकर डिलीवरी तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे ऑर्डर करना है वोटर आईडी कार्ड, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

पूरी प्रक्रिया पर रहेगी आपकी नजर

पहल वोटर आईडी कार्ड को आप तक पहुंचने में महीनों का समय लग जाता था। हालांकि, अब इसे लेकर इतना समय नहीं लगेगा। अब सिर्फ 15 दिनों में ही आपके पास प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से ECINet प्लेटफॉर्म पर विशेष प्रकार का मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिसके भारतीय डाक विभाग से भी जोड़ा गया है। ऐसे में आपके पास आईडी कार्ड के हर चरण की जानकारी मिलेगी।