CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF

|
Tuesday, 16th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|042
|
Physics
|
Wednesday, 17th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|046
|
Engineering Graphics
|
Wednesday, 17th February, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|
057
058
059
060
061
807
|
Bharatanatyam-Dance
Kuchipudi - Dance
Odissi-Dance
Manipuri - Dance
Kathakali - Dance
Beauty & Wellness
|
Wednesday, 17th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
816
823
|
Horticulture
Cost Accounting
|
Thursday, 18th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|048
|
Physical Education
|
Friday, 19th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
045
066
825
826
|
Biotechnology
Entrepreneurship
Shorthand (English)
Shorthand (Hindi)
|
Friday, 19th February, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|846
|
Land Transportation Associate
|
Saturday, 20th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
819
835
|
Electrical Technology
Mass Media Studies
|
Saturday, 20th February, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|848
|
Design Thinking and Innovation
|
Monday, 22nd February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
076
804
837
|
National Cadet Corps (NCC)
Automotive
Fashion Studies
|
Tuesday, 23rd February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|055
|
Accountancy
|
Wednesday, 24th February, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|
049
050
051
052
|
Painting
Graphics
Sculpture
Applied Art (Commercial Art)
|
Thursday, 25th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|029
|
Geography
|
Friday, 26th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
824
836
|
Office Procedures & Practices
Library & Information Science
|
Friday, 26th February, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|842
|
Early Childhood Care & Education
|
Saturday, 27th February, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|043
|
Chemistry
|
Monday, 1st March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
003
022
|
Urdu Elective
Sanskrit Elective
|
Monday, 1st March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|
031
032
033
|
Carnatic Music Vocal
Carnatic Music Mel Ins
Carnatic Music Per Ins Mridangam
|
Monday, 1st March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
303
814
818
834
|
Urdu Core
Insurance
Geospatial Technology
Food Nutrition & Dietetics
|
Tuesday, 2nd March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|037
|
Psychology
|
Wednesday, 3rd March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
123
124
125
126
189
192
193
194
195
196
197
198
|
Punjabi
Bengali
Tamil
Telugu
Sindhi
Marathi
Gujarati
Manipuri
Malayalam
Odia
Assamese
Kannada
Arabic
Tibetan
French
German
Russian
Persian
Nepali
Limboo
Lepcha
Telugu Telangana
Bodo
Tangkhul
Japanese
Bhutia
Spanish
Kashmiri
Mizo
|
Thursday, 4th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|810
|
Front Office Operations
|
Thursday, 4th March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|841
|
Yoga
|
Thursday, 4th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|847
|
Electronics & Hardware
|
Friday, 5th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
001
301
|
English Elective
English Core
|
Saturday, 6th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
809
813
|
Food Production
Health Care
|
Saturday, 6th March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|830
|
Design
|
Monday, 8th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
806
827
|
Tourism
Air-Conditioning & Refrigeration
|
Tuesday, 9th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
041
241
|
Mathematics
Applied Mathematics
|
Thursday, 11th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|064
|
Home Science
|
Friday, 12th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|817
|
Typography & Computer Application
|
Saturday, 13th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
002
302
|
Hindi Elective
Hindi Core
|
Monday, 15th March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|
034
035
036
|
Hindustani Music Vocal
Hindustani Music Mel Ins
Hindustani Music Per Ins
|
Tuesday, 16th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|030
|
Economics
|
Wednesday, 17th March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|845
|
Physical Activity Trainer
|
Thursday, 18th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|812
|
Marketing
|
Friday, 19th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|028
|
Political Science
|
Saturday, 20th March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|843
|
Artificial Intelligence
|
Monday, 22nd March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
073
188
191
811
820
|
Knowledge Tradition & Practices of India
Bhoti
Kokborok
Banking
Electronics Technology
|
Wednesday, 24th March, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|056
|
Kathak-Dance
|
Thursday, 25th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|044
|
Biology
|
Saturday, 27th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|027
|
History
|
Monday, 29th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
805
808
828
831
|
Financial Market Management
Agriculture
Medical Diagnostics
Salesmanship
|
Tuesday, 30th March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|039
|
Sociology
|
Wednesday, 31st March, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
065
083
802
|
Informatics Practices
Computer Science
Information Technology
|
Thursday, 1st April, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
054
833
|
Business Studies
Business Administration
|
Tuesday, 6th April, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
322
822
|
Sanskrit Core
Taxation
|
Wednesday, 7th April, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|821
|
Multi-Media
|
Wednesday, 7th April, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|829
|
Textile Design
|
Wednesday, 7th April, 2027
10:30 AM – 12:30 PM
|844
|
Data Science
|
Thursday, 8th April, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|074
|
Legal Studies
|
Friday, 9th April, 2027
10:30 AM – 01:30 PM
|
801
803
|
Retail
Web Application