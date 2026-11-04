CBSE Date Sheet 2027
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CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF

By Sahil Behl
Nov 6, 2026, 23:58 IST

CBSE Timetable 2027 LIVE: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the Class 10 and 12 date sheet for the 2027 examinations on the official website cbse.gov.in. The CBSE board exams are expected to begin in February, 2027. 

CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF
CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF

HIGHLIGHTS

  • The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the Class 10, 12 date sheet .
  • The CBSE Class 10 and 12 board exams will begin on February 16, 2027.
  • The CBSE date sheet 2027 is available for download on the official website cbse.gov.in.

CBSE Time Table 2027 LIVE: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the 10th and 12th exam schedule. The CBSE class 10 and Class 12 board exams ill be conducted from February 16, 2027. The class 10 exam will conclude on March 9, 2027 and the class 12 exam will conclude on April 9, 2027. 

CBSE Date Sheet 2027: PDF To Include Subject-Wise Details 

As per the details provided, a total of over 19.8 lakh students in Class XII and over 26.5 lakh students in Class X have registered for the 2027 Board Examinations. The date sheet contains subject-wise examination dates, allowing students to plan their revision accordingly. The board is expected to release the timetable soon, likely by November, 2026.

Also Read: CBSE Board Class 12th Date Sheet 2026 Released: Download Class 12 Time Table at cbse.gov.in

Also Read: CBSE Datesheet 2027 Class 10 Released, Download Complete Timetable PDF Here

Also Read: CBSE Date Sheet 2027 OUT: Check Class 10 & 12 Exam Schedule & Subject-wise Dates Here

Also Read: CBSE Date Sheet 2027 OUT: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Nov 6, 2026, 23:58 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: Know Duration of Exams

    The two classes have very different exam windows. Class 10 finishes in about three weeks, while Class 12 runs for almost two months.

    Particulars

    Class 10

    Class 12

    Exam Period

    16 Feb to 9 Mar 2027

    16 Feb to 9 Apr 2027

    Total Exam Days

    19

    40

    Calendar Days

    22

    53

    Exam Timing

    10:30 AM

    10:30 AM
  • Nov 6, 2026, 23:25 IST

    CBSE Date Sheet 2027 Live: Direct PDF Download Link

    CBSE has uploaded the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet on its official website. Students can download the timetable PDF using the link and steps below.

    CBSE Date Sheet 2027 Class 10

    Download PDF 

    CBSE Date Sheet 2027 Class 12 

    Download PDF 
  • Nov 6, 2026, 22:59 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: Total Subject Papers

    CBSE will conduct exams in a wide range of subjects across both classes. Class 12 has more papers because of its stream-wise and elective subjects, while Class 10 has a smaller set of core subjects and languages. 

    CBSE will hold 204 subject papers in all: 83 for Class 10 and 121 for Class 12. Class 12 has 38 more papers than Class 10 and accounts for about 59% of all papers, while Class 10 makes up the remaining 41%


  • Nov 6, 2026, 22:57 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: Steps to Download the Datesheet

    Students can follow these simple steps to download the date sheet PDF.

    • Visit the official website, cbse.gov.in

    • Click on the "Latest Updates" section on the home page

    • Select the link for "Date Sheet Class 10 & 12 Board Examination 2027"

    • The date sheet PDF will open on the screen

    • Download the PDF and take a printout for future reference

  • Nov 6, 2026, 22:31 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: How Many Students Are Appearing in CBSE Board Exams 2027?

    A very large number of students will sit for the CBSE Board Exams 2027. Both classes together make up one of the biggest board exam cohorts in the country.

    A total of 46.3 lakh students will write the exams in 2027. Of these, 26.5 lakh are in Class 10 and 19.8 lakh are in Class 12.


  • Nov 6, 2026, 21:28 IST

    CBSE Class 12 Date Sheet 2027: Gap Between Papers

    Class 12 students get longer breaks, especially in the Science stream. The gap varies by stream, so students should plan their revision around the free days in their own paper sequence. Check the complete paper sequence in the table given below:

    Stream

    Paper Sequence

    Free Days Between Papers

    PCM

    Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English

    10, 5

    PCB

    Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English

    10, 5, 19

    Commerce

    Accountancy 23 Feb → English 5 Mar → Maths

    9, 3, 6, 15

    Humanities

    Geography 25 Feb → Psychology 2 Mar → English

    4, 2, 7, 2, 2, 7, 2
  • Nov 6, 2026, 21:00 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: Check Highlights

    The Central Board of Secondary Education has released the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet. Here are the key details at a glance.

    Particulars

    Details

    Board Name

    Central Board of Secondary Education (CBSE)

    Exam Name

    CBSE Class 10 and 12 Board Examinations 2027

    Date Sheet Release Date

    6 November 2026

    Days Left Before Exams

    101 days

    Exam Start Date

    16 February 2027 (Tuesday)

    Class 10 Exam End Date

    9 March 2027

    Class 12 Exam End Date

    9 April 2027

    Exam Timing

    10:30 AM (IST)

    Date Sheet Format

    PDF

    Official Website

    cbse.gov.in
  • Nov 6, 2026, 20:13 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: When will the Practical Exams be Conducted?

    CBSE Board 10th and 12th practical exams will be held from January 1, 2027. The practical exams for winter-bound schools will be conducted from November 9 to December 19, 2026

  • Nov 6, 2026, 20:06 IST

    CBSE Timetable 2027: Class 10 and Class 12 Exam Dates

    CBSE board class 10 exams will be conducted from February 16 to March 9, 2027

    CBSE class 12 exams will be conducted from February 16 to April 9, 2027

  • Nov 6, 2026, 19:59 IST

    CBSE Class 12 Datesheet 2027: Free Days Before Major Subjects

    Class 12th    
    Stream Paper sequence Free days between papers
    PCM Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English 5 Mar → Maths 9 Mar 10, 5, 2003
    PCB Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English 5 Mar → Biology 25 Mar 10, 5, 19
    Commerce Accountancy 23 Feb → English 5 Mar → Maths 9 Mar (if opted) → Economics 16 Mar → Business Studies 1 Apr 9, 3, 6, 15
    Humanities Geography 25 Feb → Psychology 2 Mar → English 5 Mar → Hindi Core 13 Mar → Economics 16 Mar → Political Science 19 Mar → History 27 Mar → Sociology 30 Mar 4, 2, 7, 2, 2, 7, 2
  • Nov 6, 2026, 19:48 IST

    CBSE 10th Datesheet 2027 Number of Free Days

    Class 10th    
    Paper Date Free days before it
    Maths Tue 17 Feb 0 (the second day of the exams)
    Science Sun 22 Feb 4
    English Thu 26 Feb 3
    Hindi A/B Tue 3 Mar 4
    Social Science Sun 8 Mar 4
  • Nov 6, 2026, 19:34 IST

    CBSE Datesheet 2027: Important Points Regarding the Exam

    • 46.3 lakh students are writing in 2027: 26.5 lakh in Class X and 19.8 lakh in Class XII.
    • 204 subject papers in all: 83 for Class X and 121 for Class XII.
    • Class X runs from 16 Feb to 9 Mar, which is 19 exam days in 22 calendar days.
    • Class XII runs 16 Feb to 9 Apr, which is 40 exam days in 53 calendar days.
    • CBSE released the sheet about 101 days before the first paper, and every paper starts at 10:30 AM.
    • No paper falls on a Sunday. Saturdays are exam days: 3 for Class X and 6 for Class XII.
  • Nov 6, 2026, 19:21 IST

    CBSE 10th Datesheet 2027: Subject-wise Schedule Released

    The CBSE board 10th timetable 2027 has been released. The subject-wise timetable PDF is available on the official website. The class 10 CBSE exams will be conducted from February 16 to March 9, 2027. The exams will be held in a single session from 10:30 AM to 1:30 PM. Reporting time to the exam centre will be mentioned on the admit card which will be issued by the board

  • Nov 6, 2026, 19:18 IST

    CBSE Datesheet 2027 PDF Link Available at cbse.gov.in

    The wait is finally over as CBSE has officially released the class 10 and class 12 theory exam timetable. Candidates awaiting the schedule must note that the theory exams for both class 10 and class 12 students will begin on February 17, 2027. The class 10 exams will be conducted until March 9, 2027 and the class 12 exam will conclude on April 9, 2026. The exams will be held in a single shift from 10:30 nAM to 1:30 PM

  • Nov 6, 2026, 19:09 IST

    CBSE 10th 12th Datesheet 2027 Released

    In Class X, students will appear in 83 subjects and in Class XII, students will appear in 121 subjects. The Date Sheets are being released 101 days in advance of the commencement of examinations.

  • Nov 6, 2026, 19:04 IST

    CBSE Class 10 Timetable 2027 Released

    CBSE Class 10 Date Sheet (Secondary School Examination – 2027)

    Day, Date & Time Subject Code Subject Name

    Tuesday, 16th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 049

    Painting

    Wednesday, 17th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    041


    241

    Mathematics Standard


    Mathematics Basic

    Thursday, 18th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    404


    405


    407


    409


    415


    416


    419

    Automotive


    Introduction to Fin. Markets


    Beauty & Wellness


    Food Production


    Multi-Media


    Multi Skill Foundation Course


    Data Science

    Friday, 19th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 064

    Home Science

    Saturday, 20th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    154


    303

    Elements of Business


    Urdu Course-B

    Monday, 22nd February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 086

    Science

    Tuesday, 23rd February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 406

    Introduction to Tourism

    Wednesday, 24th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    165


    402


    417

    Computer Applications


    Information Technology


    Artificial Intelligence

    Thursday, 25th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    401


    403


    408


    410


    411


    412


    413


    414


    420


    421


    422

    Retail


    Security


    Agriculture


    Front Office Operations


    Banking & Insurance


    Marketing & Sales


    Health Care


    Apparel


    Electronics & Hardware


    Foundation Skill for Sciences


    Design Thinking & Innovation

    Friday, 26th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    101


    184

    English (Communicative)


    English (Language and Literature)

    Saturday, 27th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    008


    012


    013


    014


    015


    024


    091

    Sindhi


    Malayalam


    Odia


    Assamese


    Kannada


    Nepali


    Kokborok

    Saturday, 27th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 418

    Physical Activity Trainer

    Monday, 1st March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    016


    119


    122


    131


    132


    133


    134

    Arabic


    Sanskrit (Communicative)


    Sanskrit


    Rai


    Gurung


    Tamang


    Sherpa

    Wednesday, 3rd March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    002


    085

    Hindi Course-A


    Hindi Course-B

    Thursday, 4th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    003


    004


    005


    006


    009


    010


    011


    089

    Urdu Course-A


    Punjabi


    Bengali


    Tamil


    Marathi


    Gujarati


    Manipuri


    Telugu-Telangana

    Friday, 5th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    007


    021


    023


    025


    026

    Telugu


    Russian


    Persian


    Limboo


    Lepcha

    Friday, 5th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    031


    032


    033


    034


    035


    036

    Carnatic Music (Vocal)


    Carnatic Music Mel Ins.


    Carnatic Music Per. Ins.


    Hindustani Music Vocal


    Hindustani Music (Mel Ins)


    Hindustani Music (Per Ins)

    Saturday, 6th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 018

    French

    Monday, 8th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 087

    Social Science

    Tuesday, 9th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    017


    020


    076


    088


    092


    093


    094


    095


    096


    097


    098


    099


    136


    254

    Tibetan


    German


    National Cadet Corps


    Bhoti


    Bodo


    Tangkhul


    Japanese


    Bhutia


    Spanish


    Kashmiri


    Mizo


    Bahasa Melayu


    Thai


    Elements of Book Keeping & Accountancy
  • Nov 6, 2026, 19:04 IST

    CBSE Datesheet 2027: Class 12 Timatable

    CBSE Class 12 Date Sheet (Senior School Certificate Examinations – 2027)

    Day, Date & Time Subject Code Subject Name

    Tuesday, 16th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 042

    Physics

    Wednesday, 17th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 046

    Engineering Graphics

    Wednesday, 17th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    057


    058


    059


    060


    061


    807

    Bharatanatyam-Dance


    Kuchipudi - Dance


    Odissi-Dance


    Manipuri - Dance


    Kathakali - Dance


    Beauty & Wellness

    Wednesday, 17th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    816


    823

    Horticulture


    Cost Accounting

    Thursday, 18th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 048

    Physical Education

    Friday, 19th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    045


    066


    825


    826

    Biotechnology


    Entrepreneurship


    Shorthand (English)


    Shorthand (Hindi)

    Friday, 19th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 846

    Land Transportation Associate

    Saturday, 20th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    819


    835

    Electrical Technology


    Mass Media Studies

    Saturday, 20th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 848

    Design Thinking and Innovation

    Monday, 22nd February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    076


    804


    837

    National Cadet Corps (NCC)


    Automotive


    Fashion Studies

    Tuesday, 23rd February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 055

    Accountancy

    Wednesday, 24th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    049


    050


    051


    052

    Painting


    Graphics


    Sculpture


    Applied Art (Commercial Art)

    Thursday, 25th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 029

    Geography

    Friday, 26th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    824


    836

    Office Procedures & Practices


    Library & Information Science

    Friday, 26th February, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 842

    Early Childhood Care & Education

    Saturday, 27th February, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 043

    Chemistry

    Monday, 1st March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    003


    022

    Urdu Elective


    Sanskrit Elective

    Monday, 1st March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    031


    032


    033

    Carnatic Music Vocal


    Carnatic Music Mel Ins


    Carnatic Music Per Ins Mridangam

    Monday, 1st March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    303


    814


    818


    834

    Urdu Core


    Insurance


    Geospatial Technology


    Food Nutrition & Dietetics

    Tuesday, 2nd March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 037

    Psychology

    Wednesday, 3rd March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    104


    105


    106


    107


    108


    109


    110


    111


    112


    113


    114


    115


    116


    117


    118


    120


    121


    123


    124


    125


    126


    189


    192


    193


    194


    195


    196


    197


    198

    Punjabi


    Bengali


    Tamil


    Telugu


    Sindhi


    Marathi


    Gujarati


    Manipuri


    Malayalam


    Odia


    Assamese


    Kannada


    Arabic


    Tibetan


    French


    German


    Russian


    Persian


    Nepali


    Limboo


    Lepcha


    Telugu Telangana


    Bodo


    Tangkhul


    Japanese


    Bhutia


    Spanish


    Kashmiri


    Mizo

    Thursday, 4th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 810

    Front Office Operations

    Thursday, 4th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 841

    Yoga

    Thursday, 4th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 847

    Electronics & Hardware

    Friday, 5th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    001


    301

    English Elective


    English Core

    Saturday, 6th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    809


    813

    Food Production


    Health Care

    Saturday, 6th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 830

    Design

    Monday, 8th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    806


    827

    Tourism


    Air-Conditioning & Refrigeration

    Tuesday, 9th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    041


    241

    Mathematics


    Applied Mathematics

    Thursday, 11th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 064

    Home Science

    Friday, 12th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 817

    Typography & Computer Application

    Saturday, 13th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    002


    302

    Hindi Elective


    Hindi Core

    Monday, 15th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    034


    035


    036

    Hindustani Music Vocal


    Hindustani Music Mel Ins


    Hindustani Music Per Ins

    Tuesday, 16th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 030

    Economics

    Wednesday, 17th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 845

    Physical Activity Trainer

    Thursday, 18th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 812

    Marketing

    Friday, 19th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 028

    Political Science

    Saturday, 20th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 843

    Artificial Intelligence

    Monday, 22nd March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    073


    188


    191


    811


    820

    Knowledge Tradition & Practices of India


    Bhoti


    Kokborok


    Banking


    Electronics Technology

    Wednesday, 24th March, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 056

    Kathak-Dance

    Thursday, 25th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 044

    Biology

    Saturday, 27th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 027

    History

    Monday, 29th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    805


    808


    828


    831

    Financial Market Management


    Agriculture


    Medical Diagnostics


    Salesmanship

    Tuesday, 30th March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 039

    Sociology

    Wednesday, 31st March, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    065


    083


    802

    Informatics Practices


    Computer Science


    Information Technology

    Thursday, 1st April, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    054


    833

    Business Studies


    Business Administration

    Tuesday, 6th April, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    322


    822

    Sanskrit Core


    Taxation

    Wednesday, 7th April, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 821

    Multi-Media

    Wednesday, 7th April, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 829

    Textile Design

    Wednesday, 7th April, 2027


    10:30 AM – 12:30 PM

    		 844

    Data Science

    Thursday, 8th April, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    		 074

    Legal Studies

    Friday, 9th April, 2027


    10:30 AM – 01:30 PM

    801


    803

    Retail


    Web Application
  • Nov 6, 2026, 19:00 IST

    CBSE 10th and 12th Datesheet Released

    CBSE board has released the class 10 and class 12 timetabke. CBSE 10th exams will be conducted from February 16 to March 9, 2026 while the Class 12 exams will be conducted from February 16 to April 9, 2026

  • Nov 6, 2026, 17:56 IST

    CBSE 10th Datesheet 2027: Previous Year Class 10 Schedule

    Day & Date Time Subject Code Subject Name

    Tuesday, 17th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    041

    Mathematics Standard
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    241

    Mathematics Basic

    Wednesday, 18th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    064

    Home Science

    Friday, 20th February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    407

    Beauty & Wellness
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    412

    Marketing & Sales
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    415

    Multi-Media
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    416

    Multi Skill Foundation Course
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    418

    Physical Activity Trainer
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    419

    Data Science

    Saturday, 21st February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    101

    English (Communicative)
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    184

    English (Language and Literature)

    Monday, 23rd February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    003

    Urdu Course-A
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    004

    Punjabi
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    005

    Bengali
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    006

    Tamil
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    009

    Marathi
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    010

    Gujarati
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    011

    Manipuri
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    089

    Telugu Telangana

    Tuesday, 24th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    154

    Elements of Business
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    303

    Urdu Course-B

    Wednesday, 25th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    086

    Science

    Thursday, 26th February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    401

    Retail
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    403

    Security
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    404

    Automotive
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    405

    Introduction to Fin. Markets
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    406

    Introduction to Tourism
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    408

    Agriculture
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    409

    Food Production
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    410

    Front Office Operations
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    411

    Banking & Insurance
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    413

    Health Care
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    414

    Apparel
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    420

    Electronics & Hardware
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    421

    Foundation Skill for Sciences
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    422

    Design Thinking & Innovation

    Friday, 27th February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    165

    Computer Applications
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    402

    Information Technology
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    417

    Artificial Intelligence

    Saturday, 28th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    016

    Arabic
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    119

    Sanskrit (Communicative)
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    122

    Sanskrit
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    131

    Rai
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    132

    Gurung
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    133

    Tamang
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    134

    Sherpa

    Monday, 2nd March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    002

    Hindi Course-A
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    085

    Hindi Course-B

    Thursday, 5th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    008

    Sindhi
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    012

    Malayalam
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    013

    Odia
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    014

    Assamese
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    015

    Kannada
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    091

    Kokborok

    Friday, 6th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    049

    Painting

    Saturday, 7th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    087

    Social Science

    Monday, 9th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    007

    Telugu
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    021

    Russian
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    023

    Persian
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    024

    Nepali
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    025

    Limboo
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    026

    Lepcha
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    031

    Carnatic Music (Vocal)
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    032

    Carnatic Music Mel Ins.
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    033

    Carnatic Music Per. Ins.
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    034

    Hindustani Music Vocal
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    035

    Hindustani Music (Mel Ins)
     

    10:30 AM – 12:30 PM

    036

    Hindustani Music (Per Ins)
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    136

    Thai

    Tuesday, 10th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    018

    French

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    017

    Tibetan
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    020

    German
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    076

    National Cadet Corps
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    088

    Bhoti
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    092

    Bodo
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    093

    Tangkhul
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    094

    Japanese
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    095

    Bhutia
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    096

    Spanish
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    097

    Kashmiri
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    098

    Mizo
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    099

    Bahasa Melayu
     

    10:30 AM – 01:30 PM

    254

    Elements of Book Keeping & Accountancy
  • Nov 6, 2026, 16:29 IST

    CBSE 12th Datesheet 2027: Last Year Class 12 Scedule

    Day, Date & Time

    Subject Code

    Subject Name

    Tuesday, 17th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    045

    Biotechnology

    066

    Entrepreneurship

    825

    Shorthand (English)

    826

    Shorthand (Hindi)

    Wednesday, 18th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    048

    Physical Education

    Thursday, 19th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    046

    Engineering Graphics

    Thursday, 19th February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    057

    Bharatanatyam Dance

    058

    Kuchipudi - Dance

    059

    Odissi Dance

    060

    Manipuri - Dance

    061

    Kathakali - Dance

    Thursday, 19th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    816

    Horticulture

    823

    Cost Accounting

    Friday, 20th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    042

    Physics

    Saturday, 21st February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    804

    Automotive

    837

    Fashion Studies

    Monday, 23rd February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    835

    Mass Media Studies

    Monday, 23rd February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    848

    Design Thinking and Innovation

    Tuesday, 24th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    055

    Accountancy

    Wednesday, 25th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    807

    Beauty & Wellness

    817

    Typography & Computer Application

    Thursday, 5th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    037

    Psychology

    Friday, 6th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    104

    Punjabi

    105

    Bengali

    106

    Tamil

    107

    Telugu

    108

    Sindhi

    109

    Marathi

    110

    Gujarati

    111

    Manipuri

    112

    Malayalam

    113

    Odia

    114

    Assamese

    115

    Kannada

    116

    Arabic

    117

    Tibetan

    120

    German

    121

    Russian

    123

    Persian

    124

    Nepali

    125

    Limboo

    126

    Lepcha

    189

    Telugu Telangana

    192

    Bodo

    193

    Tangkhul

    194

    Japanese

    195

    Bhutia

    196

    Spanish

    197

    Kashmiri

    198

    Mizo

    Saturday, 7th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    841

    Yoga

    Saturday, 7th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    847

    Electronics & Hardware

    Monday, 9th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    041

    Mathematics

    241

    Applied Mathematics

    Tuesday, 10th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    809

    Food Production

    824

    Office Procedures & Practices

    836

    Library & Information Science

    Tuesday, 10th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    842

    Early Childhood Care & Education

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    035

    Hindustani Music Mel Ins

    036

    Hindustani Music Per Ins

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    813

    Health Care

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    830

    Design

    Thursday, 12th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    001

    English Elective

    301

    English Core

    Friday, 13th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    806

    Tourism

    827

    Air-Conditioning & Refrigeration

    Saturday, 14th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    064

    Home Science

    Monday, 16th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    002

    Hindi Elective

    302

    Hindi Core

    Tuesday, 17th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    034

    Hindustani Music Vocal

    Wednesday, 18th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    030

    Economics

    Thursday, 19th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    845

    Physical Activity Trainer

    Friday, 20th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    812

    Marketing

    Monday, 23rd March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    028

    Political Science

    Tuesday, 24th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    801

    Retail

    Tuesday, 24th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    843

    Artificial Intelligence

    Wednesday, 25th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    065

    Informatics Practices

    083

    Computer Science

    802

    Information Technology

    Friday, 27th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    044

    Biology

    Saturday, 28th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    054

    Business Studies

    833

    Business Administration

    Monday, 30th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    027

    History

    Wednesday, 1st April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    805

    Financial Market Management

    808

    Agriculture

    828

    Medical Diagnostics

    831

    Salesmanship

    Thursday, 2nd April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    076

    National Cadet Corps (NCC)

    834

    Food Nutrition & Dietetics

    Saturday, 4th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    039

    Sociology

    Monday, 6th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    073

    Knowledge Tradition & Practices of India

    188

    Bhoti

    191

    Kokborok

    811

    Banking

    820

    Electronics Technology

    Tuesday, 7th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    803

    Web Application

    Wednesday, 8th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    322

    Sanskrit Core

    118

    French

    822

    Taxation

    Thursday, 9th April, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    821

    Multi-Media

    Thursday, 9th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    829

    Textile Design

    Thursday, 9th April, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    844

    Data Science

    Friday, 10th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    074

    Legal Studies
  • Nov 6, 2026, 15:57 IST

    CBSE Exam 2027: Evaluation Scheme

    Grades Particulars
    A-1 Top 1/8th of the passed candidates
    A-2 Next 1/8th of the passed candidates
    B-1 Next 1/8th of the passed candidates
    B-2 Next 1/8th of the passed candidates
    C-1 Next 1/8th of the passed candidates
    C-2 Next 1/8th of the passed candidates
    D-1 Next 1/8th of the passed candidates
    D-2 Next 1/8th of the passed candidates
    E Essential Repeat
  • Nov 6, 2026, 15:15 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Previous Year Trend

    Exam Year

    Timetable Release Date

    2026

    October 30, 2025

    2025

    November 20, 2024

    2024

    December 12, 2023

    2023

    December 29, 2022
  • Nov 6, 2026, 14:47 IST

    CBSE 2027: Practical Exam Dates Announced

    CBSE has released the schedule for the practical exams for the regular and winter bound schools. For regular schools practicals will be conducted from January 1, 2027. For the winter bound schools the practical exams will be conducted from November 9, 2026. 

  • Nov 6, 2026, 14:35 IST

    CBSE Datesheet 2027: Steps to Download PDF

    Step 1: Visit the official website of CBSE

    Step 2: Click on the CBSE 10th/ 12th timetable link

    Step 3: The CBSE timetable PDF will be displayed

    Step 4: Download the marksheets for further reference

  • Nov 6, 2026, 14:10 IST

    CBSE Datesheet 2027: Previous Year Release Dates

    Candidates can check the previous year release date to get an idea about the expected release date

    • 2026 Exam Year: October 30, 2025

    • 2025 Exam Year: November 20, 2024

    • 2024 Exam Year: December 12, 2023

    • 2023 Exam Year: December 29, 2022

  • Nov 6, 2026, 14:07 IST

    CBSE Datesheet 2027: When will the PDF be Released?

    The CAT admit card will be available on the official website soon. An official schedule will be available a cbse.gov.in. Those preparing to appear for the annual board exams from February to April 2027 are required to download the datesheet PDF through the link on the official website.

  • Nov 6, 2026, 13:17 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Know the Theory and Practical Exam Dates

    The CBSE will soon announce the dates for 10th and 12th theory and practical examinations  on the official website. Candidates who will appear the CBSE Class 10 and Class 12 board exam 2027 can check the exam timetable PDF through direct link available on the board website.

  • Nov 6, 2026, 10:26 IST

    CBSE Datesheet 2027: Class 10, 12 Timetable to be Released Online Soon

    The complete subject-wise schedule for the CBSE 10th and 12th theory examinations will be released online soon. The link to download the PDF will be available at cbse.gov.in. The board is likely to release the timetable PDF in the coming days. Students are advised to keep visiting the official website of the board to check and download the datesheet

  • Nov 6, 2026, 10:05 IST

    CBSE Datesheet 2027: Regular Schools Practical Exam Dates

    CBSE has announced the schedule for class 10 and class 12 practical exams for winter bound schools. The dates for regular schools is also available. As per the notification, the practical exams for regular schools across India and abroad will be conducted from January 1, 2027. The complete date will be issued soon. 

  • Nov 6, 2026, 09:17 IST

    CBSE Exam 2027: Class 10, 12 Datesheet to be Released Online

    CBSE board is expected to release the 10th and 12th exam date sheet soon. The exam dates for the Class 10 and Class 12 board examinations will be available on the official website cbse.gov.in. The timetable PDF will be released separately for the 10th and 12th board exams.

  • Nov 6, 2026, 08:07 IST

    CBSE Board Exam 2027: Practical Exam Dates for Window Bound Schools Announced

    Practical Examinations/Project/Internal Assessment for the session
    2026-27 for both classes X and XIl for winter-bound schools are to be conducted from 9th November 2026 (Monday) to 19th December 2026 (Saturday). The practical exams for regular schools in India and abroad will be conducted from January 1, 2027

  • Nov 5, 2026, 19:20 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Steps to Download Datesheet PDF

    Candidates must follow these steps given below to download CBSE 2027 Datesheet

    • Visit the official website of CBSE

    • Click on Main website

    • There would be a text that reads 10th/ 12th timetable PDF

    • The datesheet PDF will open on your screen

    • Save and Download for further reference

  • Nov 5, 2026, 18:40 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Key Marking Scheme Highlights

    • Theory and Internal Weightage:  The Written examinations carry 80 marks with 20 marks allocated for internal assessments projects in subjects like Mathematics and Commerce while core Science subjects carry a 70-mark theory paper and 30-mark practical.

    • Question Paper Breakdown: The question paper structure includes 20% MCQs, 30% competency-based questions (case/source-based), and 50% short/long answer questions.

  • Nov 5, 2026, 18:00 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Practical Exam Windows and Internal Assessments

    The Practical exams and internal assessments for winter-bound schools are scheduled for November and December 2026 while affiliated schools will conduct them between January and February 2027. Students must secure at least 33% marks separately in practicals and theory to pass.

  • Nov 5, 2026, 17:10 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Expected Exam Timeline and Single-Shift Pattern

    The theory exams for both Class 10 and Class 12 are expected  to commence in mid-February 2027 and run through early April. The board is expected to maintain its standard single shift timing, conducting major papers from 10:30 AM to 1:30 PM across all affiliated centers nationwide.

  • Nov 5, 2026, 16:26 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Release Expected Shortly on Official Website

    The Central Board of Secondary Education (CBSE) is expected to release the Class 10 and Class 12 board examination date sheet soon. More than 45 lakh candidates are preparing for the 2026–27 academic session and can download the complete subject-wise timetable directly from the official portal at cbse.gov.in once it is published.

  • Nov 5, 2026, 14:04 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Check Exam Schedule

    CBSE board will be conducting the Class 10 examinations in February-April 2027. The exams will be conducted for a duration of three hours from 10:30 AM to 1:30 PM. The exam for a few of the subjects will be held for a duration of two hours from 10:30 AM to 12:30 PM. Candidates are advised to check the subject-wise exam schedule carefully before exams

  • Nov 5, 2026, 13:34 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Steps to download Datesheet

    Candidates can follow these steps provided below to download CBSE 2027 Datesheet:

    Step 1: Visit the official website of CBSE

    Step 2: Click on Main website

    Step 3: Click on 10th/ 12th timetable PDF

    Step 4: The datesheet PDF will be displayed

    Step 5: Download for further reference

  • Nov 5, 2026, 13:01 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Know the Expected Date

    CBSE board conducts the 10th and 12th board exams in February-April annually. The same is likely to be followed this year as well. Candidates who will be appearing for the 10th and 12th board exams will be able to check their timetable through the official website. There is no confirmation regarding when the timetable will be released.

  • Nov 5, 2026, 12:35 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Check the Last Year Trend

    Last year, CBSE released the tentative timetable on September 24 and the final date sheet on October 30. This year, the date sheet is still awaited. Candidates are advised to check the CBSC official website, regularly.

  • Nov 5, 2026, 12:17 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Class 10, 12 Time Table Awaited

    The CBSE Board has not yet released the Class 10 and Class 12 date sheet 2027. The board exams are expected to start in February 2027. Students can check the timetable on cbse.gov.in once released. Class 10 will have two board exams.

  • Nov 5, 2026, 11:58 IST

    CBSE 2027 Datesheet: The New On Screen Marking System

    CBSE has recently introduced the on-screen marking system for Class 12 students. The answer sheets of Class 12 CBSE students are evaluated using the OSM system, where the scanned copies are uploaded to a portal and evaluated by teachers.

    When the Board introduced this system, CBSE had specifically mentioned that the OSM system for evaluating Class 10 answer sheets would be used from next year. Details regarding the use of the On-screen Marking system for the students of Class 10 will be clarified by the board soon through official channels.

  • Nov 5, 2026, 11:33 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Class 10 Social Science Exam Pattern Released

    CBSE 10th and 12th exam pattern has been released online. Students can check the Class 10 Social Science exam pattern through the direct link given here

    CBSE 10th Exam Pattern Social Science - Click Here

  • Nov 5, 2026, 11:19 IST

    CBSE 2027 Datesheet: Theory and Practical Exam Dates Soon

    The dates for the CBSE 10th and 12th theory and practical examinations will be available on the official website soon. Candidates appearing for the CBSE Class 10 and Class 12 board exam 2027 can check the exam timetable PDF through the link on the official website.

  • Nov 5, 2026, 11:06 IST

    CBSE Datesheet 2027: Where to Download Timetable PDF

    The CBSE board 10th and 12th datesheet 2027 will be released online. The datesheet PDF will be available at cbse.gov.in. Candidates appearing for the CBSE board examination need to download the datesheet to prepare well for the upcoming board exams. The PDF link of the CBSE timetable 2027 will also be available here. 

  • Nov 5, 2026, 10:42 IST

    CBSE 10th Datesheet 2027: Class 10 English Sample Paper Released

    CBSE board has released the sample papers for Class 10 students. Those appearing for the exams for thr first time must refer to the sample papers provided to get an idea of the way the board exam will be conducted. Candidates can check the class 10 English sample paper here.

    CBSE 10th English Sample Paper - Click Here

  • Nov 5, 2026, 10:29 IST

    CBSE Timetable 2027: Class 12 English Core Sample Paper Released

    CBSE releases sample papers for students to prepare for the board exams. The sample paper will give students an idea of the exam sections, the type of questions asked, marks for each section and the difficulty level of the exam. 

    CBSE Class 12 English Core Sample Paper - Click Here

  • Nov 5, 2026, 10:10 IST

    CBSE Datesheet 2027 Live: Class 10 Exam Syllabus

    CBSE Board 10th examination 2027 will be conducted in February-March 2027. The exam timetable will provide the subject-wise schedule of the exam soon. Once the datesheet is released, students can have a look at the exam syllabus to prepare for the board exam. 

    CBSE Class 10 Syllabus 2027 - Click Here

  • Nov 5, 2026, 09:59 IST

    CBSE Datesheet 2027: Class 12 Exam Syllabus

    CBSE Board 12th exam will be conducted in February 2027. The date sheet is likely to be released this week. Once the datesheet is released, students appearing for the exams can check the exam syllabus based on the stream they have chosen. 

    CBSE Class 12 Syllabus 2027 - Click Here

  • Nov 5, 2026, 09:39 IST

    CBSE Exam 2027: Class 10 Exam Pattern

     Candidates appearing for the board examination for the first time need to make sure they understand the exam pattern for the CBSE 10th examination. Students taking the class 10 exams can click on the link provided below to check the exam pattern for CBSE 10th exam 2027. 

    CBSE Class 10 Exam Pattern 2027 - Click Here

  • Nov 5, 2026, 09:22 IST

    CBS Board Exam 2027: Class 10, 12 Exam Pattern

     Students appearing for the February-April 2027 Class 10 and Class 12th CBSE board examinations need to start preparing for the annual board exams. The exam pattern for the 10th and 12th CBSE board examination contains the detailed ubject-wise details of the sections, marking scheme and the question weightage. 

    CBSE Exam 2027 Class 10, 12 Exam Pattern - Click Here

  • Nov 5, 2026, 09:03 IST

    CBSE Board 2027: Datesheet PDFs to be Released Soon

    CBSE will soon be releasing the class 10 and class 12 board exam timetable. The timetable PDF will be available at cbse.gov.in. Candidates appearing for the 10th an 12th board examinations must make sure they cross check the subject-wise schedule online. 

  • Nov 5, 2026, 08:43 IST

    CBSE Board Exam 2027: Steps to Download Timetable PDF

    CBSE board exam 2027 datesheet will be released online. The datesheets will be released as PDFs for the 10th and 12th class. Follow the step provided below to download

    Step 1: Visit the official website of CBSE

    Step 2: Click on Main website

    Step 3: Click on 10th/ 12th timetable PDF

    Step 4: The datesheet PDF will be displayed

    Step 5: Download for further reference

  • Nov 5, 2026, 08:22 IST

    CBSE Datesheet 2027: When Was the Timetable Released Last Year?

    CBSE released the 10th and 12th timetable for the 2026 examination on October 30, 2025. The dates when the timetable was released in previous years are given below

    Exam Year

    Timetable Release Date

    2026

    October 30, 2025

    2025

    November 20, 2024

    2024

    December 12, 2023

    2023

    December 29, 2022
  • Nov 5, 2026, 08:06 IST

    CBSE Board Exam 2027: Datesheet PDF to be Released Online Soon

    CBSE board will be releasing the Class 10 and Class 12 board examination 2027 schedule on the official website soon. The date sheet PDF will be available at cbse.gov.in. Candidates can check the subject-wise schedule for the examination online. Along with the subject-wise dates, the exam date will also be available on the date sheet PDF. The exams will be conducted from 10:30 AM to 1:30 PM. A few subjects will be condiucted for a duration of two hours from 10:30 AM to 12:30 PM. 

  • Nov 5, 2026, 07:46 IST

    CBSE Board 2027: Online Marking Scheme for Class 12

    CBSE introduced the Class 12 online marking scheme last year for evaluating the Class 12 answer sheets. The answer sheets of students were scanned and uploaded to a portal, from where evaluators marked the students as per the answer key and marking scheme. CBSE is likely to continue the same marking scheme for the class 12 students this year. Notification regarding  extening the marking scheme for class 10 students will be notified by the board soon.  

  • Nov 5, 2026, 07:31 IST

    CBSE Datesheet 2027: Practical Exam Schedule to be Released Online

    Along with the dates for the theory exams, CBSE will also provide the schedule for the Class 10 and 12 practical examinations. Candidates can refer to the practical exam schedule in the official PDF. The CBSE 10th and 12th Practical Exams will be conducted between January and February 2027. 

  • Nov 5, 2026, 07:14 IST

    CBSE Datesheet 2027: Admit Cards to be Issued Later

    After the CBSE 10th and 12th timetable 2027 is released, the board will activate the link for regular and private candidates to download their admit cards. While the admit cards for regular students will be downloaded by the school authorities, private candidates need to visit the official website and download the admit cards from the private candidate portal. Regular students must collect their exam admit cards from their respective schools. 

  • Nov 5, 2026, 06:57 IST

    CBSE Class 12 Datesheet 2027: Check Previous Year Theory Exam Schedule

    The CBSE Class 12 board examinations for 2026 ran from February 17 to April 10, 2026

    Date Day Subject(s)
    Feb 17, 2026 Tuesday Biotechnology, Entrepreneurship
    Feb 18, 2026 Wednesday Physical Education
    Feb 20, 2026 Friday Physics
    Feb 24, 2026 Tuesday Accountancy
    Feb 26, 2026 Thursday Geography
    Feb 28, 2026 Saturday Chemistry
    Mar 5, 2026 Thursday Psychology
    Mar 9, 2026 Monday Mathematics, Applied Mathematics
    Mar 12, 2026 Thursday English Core, English Elective
    Mar 14, 2026 Saturday Home Science
    Mar 16, 2026 Monday Hindi Core, Hindi Elective
    Mar 18, 2026 Wednesday Economics
    Mar 20, 2026 Friday Marketing
    Mar 23, 2026 Monday Political Science
    Mar 25, 2026 Wednesday Computer Science, Informatics Practices, IT
    Mar 27, 2026 Friday Biology
    Mar 28, 2026 Saturday Business Studies, Business Administration
    Mar 30, 2026 Monday History
    Apr 4, 2026 Saturday Sociology
    Apr 8, 2026 Wednesday Sanskrit Core, French, Taxation
    Apr 9, 2026 Thursday Data Science, Textile Design, Multi-media
    Apr 10, 2026 Friday Legal Studies

     

  • Nov 5, 2026, 06:39 IST

    CBSE Timetable: 2027: Previous Year Exam Timetable Class 10

    CBSE conducted the main examination in 2026 from February 17 to March 11, 2026. Check the previous year theory exam timetable below.

    DateDaySubject CodeSubject Name
    17 February 2026 Tuesday 041 / 241 Mathematics (Standard / Basic)
     
     
    18 February 2026 Wednesday 064 Home Science
    21 February 2026 Saturday 184 / 101 English (Language & Literature / Communicative)
    23 February 2026 Monday Various Regional Languages (e.g., Tamil, Telugu)
    25 February 2026 Wednesday 086 Science
    27 February 2026 Friday 165 / 417 Computer Applications / Artificial Intelligence / IT
    28 February 2026 Saturday 119 / 122 Sanskrit
    02 March 2026 Monday 002 / 085 Hindi (Course A & Course B)
    07 March 2026 Saturday 087 Social Science
    10 March 2026 Tuesday 018 French
    11 March 2026 Wednesday Various Foreign & Alternative Languages (German, Spanish, Japanese)
  • Nov 5, 2026, 06:16 IST

    CBSE Datesheet 2027: Where to Download PDF?

    CBSE board 10th and 12th datesheet 2027 will be available on the official website cbse.gov.in. The board will be releasing separate PDFs for the 10th and 12th board exams. Along with the dates for the theory exams, the board will also provide the schedule for the practical examinations. CBSE is likely to conduct the Class 10 and Class 12 examinations from February 15, 2027. 

  • Nov 5, 2026, 06:04 IST

    CBSE 2027 Datesheet to be Released Online Soon

    CBSE board 10th and 12th datesheet 2027 will be released online soon. It is expected that the board will issue the datesheet PDF on the official website cbse.gov.in anytime this week. Candidates preparing to appear for the annual board exam must keep visiting the official website for the timetable PDF. 

  • Nov 5, 2026, 05:32 IST

    CBSE Board Exam Date Sheet LIVE: Students Advised To Check Subject-Wise Syllabus

    Students appearing for the CBSE Class 10 and Class 12 board examinations should check the syllabus prescribed for the 2026–27 academic session. The syllabus will help candidates identify the topics included in each subject and organise their preparation.

    Students can use the official sample question papers to practise questions from different sections and understand the marking scheme. They should also review the prescribed syllabus before attempting sample papers to ensure that their preparation covers the required topics.

    The official CBSE academic website remains the primary source for syllabus and examination-related documents.

  • Nov 5, 2026, 04:32 IST

    CBSE Board Time Table LIVE: Class 10, 12 Students Can Check Official Academic Resources

    CBSE students can access important academic resources through the board’s official website and academic portal. These include the prescribed syllabus, sample question papers and marking schemes for the current session.

    Students should refer to these resources while preparing for the examinations instead of relying only on unofficial study material. The documents can help them understand the topics covered in each subject and the expected format of answers.

    Candidates should also check whether any subject-specific instructions have been mentioned in the official documents.

  • Nov 4, 2026, 22:32 IST

    CBSE Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Date Sheet to Include Subject-Wise Exam Details

    The CBSE Class 10 and Class 12 date sheets will provide students with the subject-wise examination schedule. The timetable will help candidates identify the dates of their respective papers and plan their preparation accordingly.

    Students should carefully check the examination dates, subject names and other instructions mentioned in the official timetable. They should also compare the dates with their registered subjects to avoid confusion.

    The official date sheet will serve as the reference document for students preparing for the board examinations.

  • Nov 4, 2026, 21:03 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Exam Pattern and Passing Criteria

    The board has clarified that the examination pattern and passing criteria for the 2026–27 academic session will remain the same as the previous year. Students can therefore continue preparing according to the existing examination structure.

    Candidates should check the subject-wise syllabus and marking scheme to understand the weightage of different topics. The sample question papers can also help students become familiar with the format of the examination.

    Students are advised to focus on completing the prescribed syllabus and practising questions from the official sample papers.

  • Nov 4, 2026, 19:38 IST

    CBSE Timetable LIVE: Class 10, 12 Sample Papers and Marking Schemes Available

    The Central Board of Secondary Education (CBSE) has made the sample question papers and marking schemes for the 2026–27 academic session available on its official academic website. Students appearing for the Class 10 and Class 12 board examinations can use these resources to understand the paper structure, question types and marking pattern.

    The sample papers are available subject-wise, allowing students to practise questions based on their respective subjects. The marking schemes explain how marks are awarded for different answers and can help students understand the expected approach to solving questions.

    Students can access the resources through the official CBSE academic portal at cbseacademic.nic.in. They should select their class and subject before downloading the relevant documents.

  • Nov 4, 2026, 17:54 IST

    Delhi HC Seeks CBSE, NCERT Response For Calculator Use In 12th Exams

    The Delhi High Court on November 4, 2026, sought responses from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the National Council of Educational Research and Training (NCERT), the Centre and PARAKH on a plea seeking permission for Class 12 students to use basic, non-programmable calculators in board examinations.

    A Division Bench comprising Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre and Justice Sanjay Sharma issued notice and granted the authorities six weeks to file their responses.

    The petition, filed by Vishal Dua on behalf of himself and 10 other parents, seeks permission to use calculators in Accountancy and an expert review of their use in Mathematics.

    The petitioners argued that lengthy manual calculations consume examination time and leave students with less time to demonstrate their conceptual understanding. They also pointed out that CBSE’s Curriculum Committee had approved a proposal to permit basic calculators in Class 12 Accountancy examinations in November 2024, but the recommendation has not yet been implemented. 

  • Nov 4, 2026, 17:44 IST

    CBSE Date Sheet 2027 LIVE Updates: Latest Update

    The Central Board of Secondary Education (CBSE) will release the date sheet for the 2027 board examinations on the official website cbse.gov.in. The board will make available the date sheet, likely in November, 2026. 

  • Nov 4, 2026, 16:54 IST

    CBSE Date Sheet 2027 LIVE Updates: Timetable Not Out Yet

    The CBSE will release the Class 10 and 12 date sheet 2027 on the official website cbse.gov.in. As of now, the board has not released the time table. However, considering the past year trends, the board is expected to release the date sheet anytime now, likely in November. 

  • Nov 4, 2026, 16:20 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 12 OSM System

    The CBSE introduced the On-Screen Marking (OSM) system for Class 12 answer sheet evaluation last year. Under this system, scanned copies of answer sheets are uploaded to a portal, where teachers evaluate them digitally. At the time of its introduction, the board had announced that the system would be extended to Class 10 answer sheets from the following year. However, the board is yet to clarify the details regarding its implementation for Class 10 students.

  • Nov 4, 2026, 15:31 IST

    CBSE Date Sheet 2027 LIVE: When Will CBSE Time Table Be Out?

    The Central Board of Secondary Education (CBSE) will release the Class 10 and 12 date sheet 2027 soon on the official website cbse.gov.in. The board has not shared an update regarding the schedule. However, students can expect the exams to begin in February. 

  • Nov 4, 2026, 15:22 IST

    CBSE Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Delayed?

    The Central Board of Secondary Education (CBSE) is yet to issue the Class 10 and 12 board time table for the 2027 examination. Last year, the date sheet was issued on October 30. As per the comparison with last year, the date sheet for the 2027 board exam is delayed. 

  • Nov 4, 2026, 15:21 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE Updates: Class 10, 12 Exam Dates

    The CBSE Class 10 and Class 12 board examinations are generally held between February and April. The same schedule is expected to continue for the upcoming examinations. Students will be able to access the date sheet on the board’s official website once it is released.

    However, CBSE has not yet announced the date for the release of the final timetable. While several state boards have already published their examination schedules, CBSE is yet to issue its date sheet for the upcoming board examinations.

  • Nov 4, 2026, 14:48 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE Updates: Class 10 Expected Schedule

    Expected DateSubject NameSubject CodeExam Timing

    Second week of February 2027

    Mathematics (Standard) & Mathematics (Basic)

    041 / 241

    10:30 AM – 1:30 PM

    Second week of February 2027

    English (Language & Literature) / English (Communicative)

    184 / 101

    10:30 AM – 1:30 PM

    Third week of February 2027

    Science

    086

    10:30 AM – 1:30 PM

    Last week of February 2027

    Information Technology / Artificial Intelligence / Computer Applications

    402 / 417 / 165

    10:30 AM – 12:30 PM

    First week of March 2027

    Hindi Course-A & Hindi Course-B

    002 / 085

    10:30 AM – 1:30 PM

    Second week of March 2027

    Social Science

    087

    10:30 AM – 1:30 PM

    Second week of March 2027

    Sanskrit / Regional & Foreign Languages

    122 / Various

    10:30 AM – 1:30 PM
  • Nov 4, 2026, 14:19 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 12 2026 Timetable Schedule

    Day, Date & Time

    Subject Code

    Subject Name

    Tuesday, 17th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    045

    Biotechnology

    066

    Entrepreneurship

    825

    Shorthand (English)

    826

    Shorthand (Hindi)

    Wednesday, 18th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    048

    Physical Education

    Thursday, 19th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    046

    Engineering Graphics

    Thursday, 19th February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    057

    Bharatanatyam Dance

    058

    Kuchipudi - Dance

    059

    Odissi Dance

    060

    Manipuri - Dance

    061

    Kathakali - Dance

    Thursday, 19th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    816

    Horticulture

    823

    Cost Accounting

    Friday, 20th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    042

    Physics

    Saturday, 21st February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    804

    Automotive

    837

    Fashion Studies

    Monday, 23rd February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    835

    Mass Media Studies

    Monday, 23rd February, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    848

    Design Thinking and Innovation

    Tuesday, 24th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    055

    Accountancy

    Wednesday, 25th February, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    807

    Beauty & Wellness

    817

    Typography & Computer Application

    Thursday, 5th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    037

    Psychology

    Friday, 6th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    104

    Punjabi

    105

    Bengali

    106

    Tamil

    107

    Telugu

    108

    Sindhi

    109

    Marathi

    110

    Gujarati

    111

    Manipuri

    112

    Malayalam

    113

    Odia

    114

    Assamese

    115

    Kannada

    116

    Arabic

    117

    Tibetan

    120

    German

    121

    Russian

    123

    Persian

    124

    Nepali

    125

    Limboo

    126

    Lepcha

    189

    Telugu Telangana

    192

    Bodo

    193

    Tangkhul

    194

    Japanese

    195

    Bhutia

    196

    Spanish

    197

    Kashmiri

    198

    Mizo

    Saturday, 7th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    841

    Yoga

    Saturday, 7th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    847

    Electronics & Hardware

    Monday, 9th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    041

    Mathematics

    241

    Applied Mathematics

    Tuesday, 10th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    809

    Food Production

    824

    Office Procedures & Practices

    836

    Library & Information Science

    Tuesday, 10th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    842

    Early Childhood Care & Education

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    035

    Hindustani Music Mel Ins

    036

    Hindustani Music Per Ins

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    813

    Health Care

    Wednesday, 11th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    830

    Design

    Thursday, 12th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    001

    English Elective

    301

    English Core

    Friday, 13th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    806

    Tourism

    827

    Air-Conditioning & Refrigeration

    Saturday, 14th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    064

    Home Science

    Monday, 16th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    002

    Hindi Elective

    302

    Hindi Core

    Tuesday, 17th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    034

    Hindustani Music Vocal

    Wednesday, 18th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    030

    Economics

    Thursday, 19th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    845

    Physical Activity Trainer

    Friday, 20th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    812

    Marketing

    Monday, 23rd March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    028

    Political Science

    Tuesday, 24th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    801

    Retail

    Tuesday, 24th March, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    843

    Artificial Intelligence

    Wednesday, 25th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    065

    Informatics Practices

    083

    Computer Science

    802

    Information Technology

    Friday, 27th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    044

    Biology

    Saturday, 28th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    054

    Business Studies

    833

    Business Administration

    Monday, 30th March, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    027

    History

    Wednesday, 1st April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    805

    Financial Market Management

    808

    Agriculture

    828

    Medical Diagnostics

    831

    Salesmanship

    Thursday, 2nd April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    076

    National Cadet Corps (NCC)

    834

    Food Nutrition & Dietetics

    Saturday, 4th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    039

    Sociology

    Monday, 6th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    073

    Knowledge Tradition & Practices of India

    188

    Bhoti

    191

    Kokborok

    811

    Banking

    820

    Electronics Technology

    Tuesday, 7th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    803

    Web Application

    Wednesday, 8th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    322

    Sanskrit Core

    118

    French

    822

    Taxation

    Thursday, 9th April, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    821

    Multi-Media

    Thursday, 9th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    829

    Textile Design

    Thursday, 9th April, 2026

    10:30 AM – 12:30 PM

    844

    Data Science

    Friday, 10th April, 2026

    10:30 AM – 01:30 PM

    074

    Legal Studies
  • Nov 4, 2026, 13:59 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE Updates: Grading System For 10th, 12th Results

    Grades Particulars
    A-1 Top 1/8th of the passed candidates
    A-2 Next 1/8th of the passed candidates
    B-1 Next 1/8th of the passed candidates
    B-2 Next 1/8th of the passed candidates
    C-1 Next 1/8th of the passed candidates
    C-2 Next 1/8th of the passed candidates
    D-1 Next 1/8th of the passed candidates
    D-2 Next 1/8th of the passed candidates
    E Essential Repeat
  • Nov 4, 2026, 13:37 IST

    CBSE Time Table 2027 LIVE Updates: Board Clarifies Class 10 2028 Exam Scheme

    The Central Board of Secondary Education (CBSE) has clarified the subject structure for the Class 10 board examinations in 2028. As per the revised details, students will study five compulsory subjects and may also opt for an additional skill subject. This optional subject can help students pass the examination if they fail in Mathematics, Science or Social Science, a Press Trust of India report said.

    The board has also confirmed that interdisciplinary areas and CT and AI modules will not be part of the Scheme of Studies.

    The clarification is meant for students currently enrolled in Class 9 during the 2026-27 academic session. They will appear for their Class 10 board examinations in 2028. The changes will not apply to students appearing for the Class 10 board examinations this year.

  • Nov 4, 2026, 13:08 IST

    CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Previous Year Release Dates

    Exam year

    Date sheet release date

    2026

    October 30, 2025

    2025

    November 20, 2024

    2024

    December 12, 2023

    2023

    December 29, 2022
  • Nov 4, 2026, 12:49 IST

    CBSE 2027 Time Table LIVE Updates: How To Download Class 10, 12 Date Sheet?

    Visit the official CBSE website cbse.gov.in. 

    On the homepage, click on the CBSE 2027 Class 10 date sheet or the CBSE 2027 Class 12 Date Sheet link, under the "Latest News," section.

    The date sheet 2027 PDF will be automatically downloaded.

    Save it for future reference. 

     

  • Nov 4, 2026, 12:40 IST

    CBSE Date Sheet 2027 LIVE: LOC Window Closes On Nov 7

    The correction window for List of Candidates (LOC) will close on November 7, 2026. During this ongoing period, students and parents can ask schools to share the details mentioned in the LOC and subsequently, if needed, request for updation/correction.

    Schools will correct the details and submit the list to the board for the 2027 Class 10 and 12 examinations. 


Sahil Behl
Sahil Behl

Executive - Editorial

Sahil Behl is an education journalist at Jagran with over a year of experience in journalism. Prior to joining Jagran, he worked as a Sub-Editor in NDTV’s Education department, where he was responsible for writing and editing education-related content as well as managing the department’s social media presence. At Jagran, he covers a wide range of education topics, including board examinations, school updates, admissions, and job notifications, while leveraging his editorial expertise and strong understanding of digital content strategy. Sahil holds a Bachelor’s degree in Business Administration and has also completed an eight-month certification program in Data Science. Passionate about emerging technologies, particularly artificial intelligence, he closely tracks their growing role in journalism and explores how they are transforming shaping the future of the media industry.

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