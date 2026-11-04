CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF

CBSE Time Table 2027 LIVE: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the 10th and 12th exam schedule. The CBSE class 10 and Class 12 board exams ill be conducted from February 16, 2027. The class 10 exam will conclude on March 9, 2027 and the class 12 exam will conclude on April 9, 2027.

CBSE Date Sheet 2027: PDF To Include Subject-Wise Details

As per the details provided, a total of over 19.8 lakh students in Class XII and over 26.5 lakh students in Class X have registered for the 2027 Board Examinations. The date sheet contains subject-wise examination dates, allowing students to plan their revision accordingly. The board is expected to release the timetable soon, likely by November, 2026.

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